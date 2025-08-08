Muhana Mandi : भिंडी हो रही और सस्ती, नींबू और फूल गोभी के दाम भी नीचे

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज ​भिंडी के दामों में और गिरावट देखी गई।​ थोक मंडी में ​भिंडी आज 14 से 17 रुपए के बीच बिकी। वहीं हरी मिर्ची के दाम आज यथावत रहे। आज मंडी में हरी मिर्ची 30 से 35 रुपए के बीच बिकी। टमाटर भी आज 45 से 48 रुपए के बीच बिका। केवल ग्वार फली, अदरक व कैरी के दाम ​आज ऊपर रहे। अन्य स​ब्जियों के लगभग स्थिर रहे। दूसरी ओर मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम स्थिर बने रहे। मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए तो प्याज 9 से 18 रुपए और लहसुन के दाम आज 20 से 70 रुपए के बीच बिका। मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।