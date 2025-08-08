Muhana Mandi : भिंडी हो रही और सस्ती, नींबू और फूल गोभी के दाम भी नीचे

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मिर्ची व कद्दू के दाम स्थिर
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज भिंडी के दामों में और गिरावट देखी गई। थोक मंडी में भिंडी आज 14 से 17 रुपए के बीच बिकी। वहीं हरी मिर्ची के दाम आज यथावत रहे। आज मंडी में हरी मिर्ची 30 से 35 रुपए के बीच बिकी। टमाटर भी आज 45 से 48 रुपए के बीच बिका। केवल ग्वार फली, अदरक व कैरी के दाम आज ऊपर रहे। अन्य सब्जियों के लगभग स्थिर रहे। दूसरी ओर मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम स्थिर बने रहे। मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए तो प्याज 9 से 18 रुपए और लहसुन के दाम आज 20 से 70 रुपए के बीच बिका। मुहाना मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 45 से 48 रुपए
मिर्ची 30 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 28 से 32 रुपए
फूल गोभी 25 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 16 से 17 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 48 से 60 रुपए
नींबू 20 से 25 रुपए
लोकी 15 से 18 रुपए
भिंडी 14 से 17 रुपए
अदरक 45 से 68 रुपए
गवार फली 60 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 20 से 28 रुपए
तुरई 50 से 60 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 45 से 70 रुपए
कैरी 45 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
प्याज हो रही सस्ती
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 9 से 12 रुपए
प्याज एमपी 12 से 15 रुपए
प्याज नासिक 16 से 18 रुपए
लहसुन 20 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर