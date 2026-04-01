Jaipur Crime: दिल्ली बायपास पर खतरनाक स्टंट, तलवारों संग हुड़दंग करने वाले 13 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में आमेर निवासी फरहान, गलतागेट निवासी असगर अली, मोहम्मद अजीम, अजरूद्दीन उर्फ अज्जु, सलीम कुरैशी, जिशान खान, सोहिल, शोएब उर्फ गबरू, रमजानी, जाहिद, सोएब, साहिल और लालकोठी निवासी तौसिफ खान शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में इस तरह की हरकतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।