21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Dust storm: राजस्थान में गर्मी का कहर जारी, अब इन जिलों में 22 व 23 अप्रेल को चलेगी धूल भंरी आंधी

Heatwave alert: राजस्थान में बढ़ती गर्मी, तापमान 43°C तक पहुंचने के आसार। अगले 5 दिन शुष्क मौसम, कई जिलों में लू का खतरा। जोधपुर संभाग में धूलभरी हवाएं, मौसम विभाग की चेतावनी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Apr 21, 2026

Dust Storm in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (IMD) के अनुसार वर्तमान में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आगामी 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान में 23 से 25 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर हीट वेव (लू) चलने की चेतावनी जारी की गई है।

इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में 22 और 23 अप्रैल को धूलभरी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इन हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जिससे दृश्यता कम होने और लोगों को असुविधा होने की आशंका है।

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। फिलहाल प्रदेश में बारिश के कोई संकेत नहीं हैं, जिससे गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है।

ये भी पढ़ें

LPG Free Zone: बड़ा कदम, पीएनजी कनेक्शन जारी कर एलपीजी फ्री जोन घोषित करने की बनेगी कार्ययोजना
जयपुर
Rajasthan Domestic LPG Cylinder Supply New Update Oil Companies New Formula Implemented

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Apr 2026 10:56 pm

Published on:

21 Apr 2026 10:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Dust storm: राजस्थान में गर्मी का कहर जारी, अब इन जिलों में 22 व 23 अप्रेल को चलेगी धूल भंरी आंधी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Farmer Welfare: राजस्थान के के 66.56 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज होगी ट्रांसफर

जयपुर

Rajasthan: प्रोबेशनर आइपीएस माधव उपाध्याय से जुड़ी जांच रिपोर्ट पेश, डीजीपी लेंगे अंतिम फैसला

IPS Madhav Upadhyay
जयपुर

प्रोजेक्ट्स से दिखाई रचनात्मकता, छात्रों और एलुमनाई को मिला एक मंच, अनुभव और प्रतिभा दिखाने का मौका

जयपुर

Jaipur Crime: दिल्ली बायपास पर खतरनाक स्टंट, तलवारों संग हुड़दंग करने वाले 13 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े

Jaipur, Delhi Bypass, sword waving stunt, viral bike video, Rajasthan police action, Galtagate police station, illegal bike rally, dangerous road stunts, CCTV investigation Jaipur, youth arrested Jaipur, arms act case, highway hooliganism, traffic violation Rajasthan, anti social activity crackdown, Jaipur crime news
जयपुर

वसुंधरा राजे फर्जी वायरल पत्र मामला: एमपी से राजस्थान तक मची खलबली, कांग्रेस समर्थित 3 यूट्यूबर्स भोपाल से गिरफ्तार

Vasundhara Raje
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.