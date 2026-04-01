Dust storm: राजस्थान में गर्मी का कहर जारी, अब इन जिलों में 22 व 23 अप्रेल को चलेगी धूल भंरी आंधी

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आगामी 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान में 23 से 25 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर हीट वेव (लू) चलने की चेतावनी जारी की गई है।