प्रोजेक्ट्स से दिखाई रचनात्मकता, छात्रों और एलुमनाई को मिला एक मंच, अनुभव और प्रतिभा दिखाने का मौका

जयपुर। राजधानी में दो दिवसीय पोर्टफोलियो और पर्ल उत्सव 2026 आयोजित किया गया। फेस्टीवल ऑफ थिंकिंग थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में अंतिम वर्ष के छात्रों, इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों, रिक्रूटर्स और पूर्व छात्रों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य छात्रों के काम, उनकी रचनात्मकता और सीख को एक मंच पर प्रस्तुत करना रहा। पहले दिन ‘पोर्टफोलियो 26’ के तहत छात्रों के प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन और प्रोडक्ट व ज्वेलरी डिजाइन से जुड़े काम प्रदर्शित किए गए। इसके साथ ही वॉकथ्रू, फैशन शो और शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं।
इन गतिविधियों के जरिए दर्शकों को छात्रों के काम और उनके प्रैक्टिकल अनुभव को समझने का मौका मिला। दूसरे दिन भी पर्ल एकेडमी में सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियां हुईं। इसमें टैलेंट शो, डांस, रील मेकिंग और फैशन से जुड़ी प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। जयपुर विरासत फाउंडेशन के सहयोग से एक सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान की परंपराओं और कला की झलक देखने को मिली।
इस दौरान बी.डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन से जुड़े नए प्रोग्राम की शुरुआत की जानकारी दी गई। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सहयोग और समझौते भी सामने आए, जिससे छात्रों को भविष्य में रोजगार और अनुभव के बेहतर अवसर मिल सकें। कार्यक्रम में फैशन और डिजाइन क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और छात्रों से संवाद भी किया।
आयोजन में पूर्व छात्रों की भागीदारी भी रही, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इससे वर्तमान छात्रों को इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली। कार्यक्रम के दौरान कुछ उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें डिजाइन क्षेत्र से जुड़े कार्यों और सम्मान शामिल रहे। समापन के अवसर पर एक फैशन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुति आयोजित की गई, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक कला का मेल देखने को मिला। इस पूरे आयोजन ने छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और इंडस्ट्री से जुड़ने का अवसर प्रदान किया।
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