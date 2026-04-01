प्रोजेक्ट्स से दिखाई रचनात्मकता, छात्रों और एलुमनाई को मिला एक मंच, अनुभव और प्रतिभा दिखाने का मौका

जयपुर। राजधानी में दो दिवसीय पोर्टफोलियो और पर्ल उत्सव 2026 आयोजित किया गया। फेस्टीवल ऑफ थिंकिंग थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में अंतिम वर्ष के छात्रों, इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों, रिक्रूटर्स और पूर्व छात्रों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य छात्रों के काम, उनकी रचनात्मकता और सीख को एक मंच पर प्रस्तुत करना रहा। पहले दिन ‘पोर्टफोलियो 26’ के तहत छात्रों के प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन और प्रोडक्ट व ज्वेलरी डिजाइन से जुड़े काम प्रदर्शित किए गए। इसके साथ ही वॉकथ्रू, फैशन शो और शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं।