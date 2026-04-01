वसुंधरा राजे फर्जी वायरल पत्र मामला: एमपी से राजस्थान तक मची खलबली, कांग्रेस समर्थित 3 यूट्यूबर्स भोपाल से गिरफ्तार

उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेज में न तो गिरफ्तारी दिखाई गई और न ही पहले कोई पूछताछ का नोटिस भेजा गया। वहीं जयपुर कमिश्नरेट पुलिस मंगलवार शाम को तीनों यूट्यूबर्स को लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई। तीनों को जयपुर में देर रात तक लाने की संभावना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कथित पत्र शेयर करने वालों पर एफआइआर हो तो सभी पर हो। वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने आइटी सेल कार्यकर्ताओं की हिरासत को सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग की।