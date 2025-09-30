Muhana Mandi : आज मुहाना थोक मंडी में प्याज के दाम और गिरे, आलू-लहसुन भी हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मुहाना मंडी ​िस्थत आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन सस्ते बिके। इसके पीछे मुख्य कारण है आलू-प्याज और लहसुन का बंपर उत्पादन व स्टॉक। इस कारण बीते काफी समय से इनके दाम थोक मंडी में चढ़ नहीं पा रहे हैं। आलू के बंपर स्टॉक के चलते आलू के दाम 7 से लेकर 12-13 रुपए के बीच ही चल रहे हैं। वहीं प्याज के दाम भी 8 से लेकर 15-16 रुपए के बीच बिक रही है, जबकि जयपुर ​​िस्थत थोक मंडी में इन दिनों लोकल प्याज के अलावा, मध्य प्रदेश व नासिक की नई व पुरानी प्याज बड़ी मात्रा में आ रही है। वहीं लहसुन के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी थोक मंडी में लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच रहे।