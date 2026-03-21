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Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट, नींबू-​भिंडी महंगे बिके

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में आलू 4 से 8 रुपए तो प्याज के दाम आज 7 से 14 रुपए के बीच बोले गए। वहीं आज लहसुन के दामों में गिरावट रही।

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जयपुर

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Murari

Mar 21, 2026

- थोक मंडी में फूल गोभी सहित अन्य स​ब्जियों के दाम आज यथावत रहे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में आलू 4 से 8 रुपए तो प्याज के दाम आज 7 से 14 रुपए के बीच बोले गए। वहीं आज लहसुन के दामों में गिरावट रही। आज लहसुन के दाम 20 से 90 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर मुहाना सब्जी मंडी में आज फूल गोभी, टमाटर देसी व हाइब्रिड, पत्ता गोभी, बैंगन, करेला, गाजर, मूली, लॉकी, कद्दू, हरी मिर्ची और मटर के दाम सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में केवल नींबू महंगा बिका आज नींबू के दाम 100 से 105 रुपए के बीच रहे। आज ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 40 से 60 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज बारीक हरी मिर्ची भी महंगी बिकी। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम 60 से 65 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 15 से 16 रुपए

टमाटर देसी 10 से 16 रुपए

मटर 20 से 22 रुपए

मिर्ची 20 से 38 रुपए

बारीक मिर्च 60 से 65 रुपए

फूल गोभी 10 से 15 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 36 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 25 से 30 रुपए

नींबू 100 से 105 रुपए

लोकी 10 से 15 रुपए

भिंडी 40 से 60 रुपए

अदरक 51 से 53 रुपए

ग्वार फली 50 से 60 रुपए

बैंगन 10 से 20 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 20 रुपए

टिंडा 15 से 30 रुपए

गाजर 10 से 12 रुपए

मूली 18 से 20 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-----------------------------------

आलू-प्याज सस्ते

आलू 4 से 8 रुपए

प्याज 7 से 14 रुपए

लहसुन 20 से 90 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

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Published on:

21 Mar 2026 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट, नींबू-​भिंडी महंगे बिके

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