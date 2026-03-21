Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट, नींबू-​भिंडी महंगे बिके

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में आलू 4 से 8 रुपए तो प्याज के दाम आज 7 से 14 रुपए के बीच बोले गए। वहीं आज लहसुन के दामों में गिरावट रही। आज लहसुन के दाम 20 से 90 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर मुहाना सब्जी मंडी में आज फूल गोभी, टमाटर देसी व हाइब्रिड, पत्ता गोभी, बैंगन, करेला, गाजर, मूली, लॉकी, कद्दू, हरी मिर्ची और मटर के दाम सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में केवल नींबू महंगा बिका आज नींबू के दाम 100 से 105 रुपए के बीच रहे। आज ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 40 से 60 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज बारीक हरी मिर्ची भी महंगी बिकी। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम 60 से 65 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।