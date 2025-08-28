Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर और हरी मिर्ची के दाम गिरे, ​भिंडी, अरबी और कद्दू भी सस्ते

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में इन दिनों स​ब्जियां सस्ती होने लगी हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम नीचे आते दिखाई दिए। आज मंडी में टमाटर 20 से 30 रुपए के बीच बिका। वहीं हरी मिर्ची के दाम भी इन दिनों नीचे चल रहे हैं। आज मंडी में हरी मिर्ची के दाम 10 से 16 रुपए के बीच बोले गए। ​भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अरबी, बैंगन और तुरई के दाम पहले ही नीचे चल रहे हैं। ऐसे में आमजन को महंगाई से राहत मिल रही है। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में आलू जहां 6 से 12 रुपए के बीच बिका तो वहीं प्याज के दाम 10 से 19 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दाम भी आज 30 से 80 रुपए के बीच बोले गए। आज मंडी में भाव इस प्रकार रहे।