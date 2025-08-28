Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर और हरी मिर्ची के दाम गिरे, ​भिंडी, अरबी और कद्दू भी सस्ते

- मुहाना मंडी में आज नींबू, लॉकी और बैंगन के दाम भी नीचे रहे
- आलू-प्याज और लहसुन पहले ही चले रहे सस्ते
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में इन दिनों सब्जियां सस्ती होने लगी हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम नीचे आते दिखाई दिए। आज मंडी में टमाटर 20 से 30 रुपए के बीच बिका। वहीं हरी मिर्ची के दाम भी इन दिनों नीचे चल रहे हैं। आज मंडी में हरी मिर्ची के दाम 10 से 16 रुपए के बीच बोले गए। भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अरबी, बैंगन और तुरई के दाम पहले ही नीचे चल रहे हैं। ऐसे में आमजन को महंगाई से राहत मिल रही है। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में आलू जहां 6 से 12 रुपए के बीच बिका तो वहीं प्याज के दाम 10 से 19 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दाम भी आज 30 से 80 रुपए के बीच बोले गए। आज मंडी में भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 20 से 30 रुपए
मिर्ची 10 से 16 रुपए
बारीक मिर्च 35 से 40 रुपए
फूल गोभी 20 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 16 रुपए
करेला 15 से 25 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए
नींबू 20 से 30 रुपए
लोकी 12 से 16 रुपए
भिंडी 17 से 25 रुपए
अदरक 35 से 75 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 16 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 30 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-------------------------------------------------
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक 17 से 19 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ