Muhana Mandi : टमाटर और हरी मिर्ची के दाम नीचे आने लगे, आलू-प्याज पहले ही सस्ते

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज टमाटर के भाव नीचे आते दिखाई दिए, जो टमाटर अभी तीन-चार दिन पहले तक जहां 45-50 रुपए तक थोक में बिक रहा था। वह घटकर आज 28 से 35 रुपए प्रति किलो तक बिका। वहीं हरी मिर्ची के दाम भी नीचे आने लगे हैं। आज मंडी में हरी मिर्ची 10 से 20 रुपए के बीच बिकी। ​अन्यस​ब्जियों ​भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, लॉकी, बैंगन व तुरई के दामों में भी गिरावट देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज व लहसुन के दाम नीचे रहे। जहां मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 10 से 19 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दाम पहले ही नीचे चल रहे हैं। आज मंडी में लहसुन 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।