Muhana Mandi : टमाटर और हरी मिर्ची के दाम नीचे आने लगे, आलू-प्याज पहले ही सस्ते

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के भावों में गिरावट
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज टमाटर के भाव नीचे आते दिखाई दिए, जो टमाटर अभी तीन-चार दिन पहले तक जहां 45-50 रुपए तक थोक में बिक रहा था। वह घटकर आज 28 से 35 रुपए प्रति किलो तक बिका। वहीं हरी मिर्ची के दाम भी नीचे आने लगे हैं। आज मंडी में हरी मिर्ची 10 से 20 रुपए के बीच बिकी। अन्यसब्जियों भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, लॉकी, बैंगन व तुरई के दामों में भी गिरावट देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज व लहसुन के दाम नीचे रहे। जहां मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 10 से 19 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दाम पहले ही नीचे चल रहे हैं। आज मंडी में लहसुन 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 28 से 35 रुपए
मिर्ची 10 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 36 से 40 रुपए
फूल गोभी 15 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 16 रुपए
करेला 15 से 25 रुपए
शिमला मिर्च 45 से 50 रुपए
नींबू 20 से 30 रुपए
लोकी 12 से 16 रुपए
भिंडी 15 से 22 रुपए
अदरक 30 से 75 रुपए
ग्वार फली 30 से 40 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 16 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 14 से 16 रुपए
टिंडा 30 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक 17 से 19 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर