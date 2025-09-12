Muhana Mandi : अब करेला और बैंगन हुए महंगे, ​शिमला मिर्च, फूल गोभी और ​भिंडी के दाम पहले ही ऊपर

- प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज सब्जियां बिकी महंगी
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज करेला और बैंगन के दामों में इजाफा दिखाई दिया। थोक मंडी में आज करेला 30 से 50 रुपए के बीच बिका तो वहीं बैंगन के दाम भी काफी ऊपर रहे। आज मंडी में बैंगन के दाम 25 से 50 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए, फूल गोभी 25 से 45 रुपए और भिंडी 40 से 45 रुपए के बीच बिकी। अन्य सब्जियों के भाव भी अभी ऊपर चल रहे हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में और गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में प्याज के दाम 10 से 17 रुपए के बीच बोले गए। आज भी कल के मुकाबले आज सस्ता हुआ है। आलू के दाम आज 8 से 13 रुपए के बीच बोले गए। वहीं लहसुन के दाम आज िस्थत रहे और लहसुन आज थोक मंडी में 25 से 75 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 17 से 24 रुपए
मिर्ची 15 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 17 से 22 रुपए
फूल गोभी 25 से 45 रुपए
पत्ता गोभी 16 से 26 रुपए
करेला 30 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए
नींबू 25 से 35 रुपए
लोकी 35 से 45 रुपए
भिंडी 40 से 45 रुपए
अदरक 38 से 68 रुपए
वार फली 30 से 40 रुपए
बैंगन 25 से 50 रुपए
कद्दू 13 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 40 रुपए
तुरई 30 से 40 रुपए
अरबी 20 से 22 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
------------------------------------
प्याज हुआ और सस्ता
आलू 8 से 13 रुपए
प्याज लोकल 10 से 14 रुपए
प्याज एमपी 10 से 15 रुपए
प्याज नासिक 15 से 17 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर