Muhana Mandi : अब करेला और बैंगन हुए महंगे, ​शिमला मिर्च, फूल गोभी और ​भिंडी के दाम पहले ही ऊपर

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना स​ब्जी मंडी में आज करेला और बैंगन के दामों में इजाफा दिखाई दिया। थोक मंडी में आज करेला 30 से 50 रुपए के बीच बिका तो वहीं बैंगन के दाम भी काफी ऊपर रहे। आज मंडी में बैंगन के दाम 25 से 50 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा ​शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए, फूल गोभी 25 से 45 रुपए और ​भिंडी 40 से 45 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों के भाव भी अभी ऊपर चल रहे हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में और गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में प्याज के दाम 10 से 17 रुपए के बीच बोले गए। आज भी कल के मुकाबले आज सस्ता हुआ है। आलू के दाम आज 8 से 13 रुपए के बीच बोले गए। वहीं लहसुन के दाम आज ​िस्थत रहे और लहसुन आज थोक मंडी में 25 से 75 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।