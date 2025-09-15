Muhana Mandi : हरी मिर्ची फिर होने लगी महंगी, टमाटर के दाम लुढ़के, गोभी-​शिमला मिर्च भी हो रही महंगी

- मुहाना मंडी में सब्जियों के भाव ऊपर, महंगी मिल रही सब्जियां
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भावों में उछाल देखने को मिला। आज थोक सब्जी मंडी में हरी मिर्ची के दाम ऊपर बोले गए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची 35 से 55 रुपए के बीच बिकी। वहीं बीते दिनों महंगा बिका टमाटर अब नीचे आने लगा है। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा आज थोक मंडी में शिमला मिर्च, फूल गोभी, करेला, लॉकी, भिंडी, अदरक, ग्वार फली, बैंगन, तुरई और टिंडा महंगे दामों पर बिके। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज सस्ते दामों पर बिके। थोक मंडी में आलू जहां 8 से 13 रुपए के बीच बिका तो वहीं प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए तक बोले गए। लहसुन बीते काफी समय से सस्ता बना हुआ है। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 15 से 20 रुपए
मिर्ची 35 से 40 रुपए
बारीक मिर्च 50 से 55 रुपए
फूल गोभी 25 से 50 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 30 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लॉकी 22 से 45 रुपए
भिंडी 30 से 35 रुपए
अदरक 34 से 68 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 25 से 50 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 45 रुपए
तुरई 40 से 55 रुपए
अरबी 20 से 22 रुपए
टिंडा 50 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
-----------------------------
प्याज हुआ और सस्ता
आलू 8 से 13 रुपए
प्याज लोकल 8 से 13 रुपए
प्याज एमपी 10 से 15 रुपए
प्याज नासिक 15 से 16 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर