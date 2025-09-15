Muhana Mandi : हरी मिर्ची फिर होने लगी महंगी, टमाटर के दाम लुढ़के, गोभी-​शिमला मिर्च भी हो रही महंगी

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में उछाल देखने को मिला। आज थोक सब्जी मंडी में हरी मिर्ची के दाम ऊपर बोले गए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची 35 से 55 रुपए के बीच बिकी। वहीं बीते दिनों महंगा बिका टमाटर अब नीचे आने लगा है। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा आज थोक मंडी में ​​​शिमला मिर्च, फूल गोभी, करेला, लॉकी, ​भिंडी, अदरक, ग्वार फली, बैंगन, तुरई और टिंडा महंगे दामों पर बिके। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज सस्ते दामों पर​ बिके। थोक मंडी में आलू जहां 8 से 13 रुपए के बीच बिका तो वहीं प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए तक बोले गए। लहसुन बीते काफी समय से सस्ता बना हुआ है। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।