Muhana Mandi : नवरात्र के पहले दिन टमाटर-​शिमला मिर्च और फूल गोभी हुए महंगे, आलू-प्याज के दाम रहे स्थिर

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नवरात्र के पहले दिन ही स​ब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 21 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं ​शिमल मिर्च के दाम आज 55 से 60 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा आज फूल गोभी भी 25 से 40 रुपए के बीच बिकी। आज नींबू के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज मंडी में नींबू के दाम 32 से 35 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों में ​भिंडी, कद्दू, तुरई, अरबी, हरी मिर्ची, पत्ता गोभी और बैंगन के भाव सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव स्थिर रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 7 से 13 रुपए तो प्याज के दाम 7 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों में आज गिरावट रही। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 60 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।