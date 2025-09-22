Muhana Mandi : नवरात्र के पहले दिन टमाटर-​शिमला मिर्च और फूल गोभी हुए महंगे, आलू-प्याज के दाम रहे स्थिर

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भावों में इजाफा
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नवरात्र के पहले दिन ही सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 21 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं शिमल मिर्च के दाम आज 55 से 60 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा आज फूल गोभी भी 25 से 40 रुपए के बीच बिकी। आज नींबू के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज मंडी में नींबू के दाम 32 से 35 रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों में भिंडी, कद्दू, तुरई, अरबी, हरी मिर्ची, पत्ता गोभी और बैंगन के भाव सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव स्थिर रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 7 से 13 रुपए तो प्याज के दाम 7 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों में आज गिरावट रही। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 60 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 21 रुपए 30
मिर्ची 20 से 25 रुपए
बारीक मिर्च 28 से 30 रुपए
फूल गोभी 25 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 20 से 22 रुपए
करेला 15 से 20 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 32 से 35 रुपए
लॉकी 12 से 16 रुपए
भिंडी 15 से 20 रुपए
अदरक 40 से 70 रुपए
ग्वार फली 35 से 40 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 28 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
---------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल 7 से 12 रुपए
प्याज एमपी 8 से 12 रुपए
प्याज नासिक 13 से 16 रुपए
लहसुन 20 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर