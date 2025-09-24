​Muhana Mandi : शिमला मिर्च, टिंडा और खीरा हो रहा महंगा, भिंडी और फूल गोभी के दाम स्थिर, आलू हो रहा सस्ता

- मुहाना थोक मंडी में आज हरी मिर्ची के दाम फिर नीचे आए
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के दाम नरम-गर्म नजर आए। जहां आज थोक मंडी में टिंडा, शिमला मिर्च और खीरा के दाम चढ़े हुए दिखाई दिए तो वहीं भिंडी, फूल गोभी और बैंगन के दाम आज स्थिर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टिंडा के दाम 40 से 65 रुपए के बीच बोले गए। वहीं शिमला मिर्च भी 55 से 40 रुपए के बीच बिकी तो पॉलीहाउसखीरा के दाम आज 28 से 34 रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों के दाम आज मंडी स्थिर नजर आए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम स्थिर रहे। मंडी में आल आलू 7 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज भी स्थिर रहे। थोक मंडी में आज लहसुन 20 से 60 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 25
मिर्ची 16 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 25 से 30 रुपए
फूल गोभी 20 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 22 से 25 रुपए
करेला 15 से 20 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 37 से 40 रुपए
लोकी 10 से 16 रुपए
भिंडी 15 से 22 रुपए
अदरक 52 से 70 रुपए
ग्वार फली 40 से 45 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 28 से 34 रुपए
तुरई 15 से 20 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 65 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 12 रुपए
प्याज नासिक पुराना 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 17 रुपए
लहसुन 20 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर