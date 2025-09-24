​Muhana Mandi : शिमला मिर्च, टिंडा और खीरा हो रहा महंगा, भिंडी और फूल गोभी के दाम स्थिर, आलू हो रहा सस्ता

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दाम नरम-गर्म नजर आए। जहां आज थोक मंडी में टिंडा, ​शिमला मिर्च और खीरा के दाम चढ़े हुए दिखाई दिए तो वहीं ​भिंडी, फूल गोभी और बैंगन के दाम आज स्थिर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टिंडा के दाम 40 से 65 रुपए के बीच बोले गए। वहीं ​शिमला मिर्च भी 55 से 40 रुपए के बीच बिकी तो पॉलीहाउस​खीरा के दाम आज 28 से 34 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों के दाम आज मंडी स्थिर नजर आए। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम स्थिर रहे। मंडी में आल आलू 7 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज भी स्थिर रहे। थोक मंडी में आज लहसुन 20 से 60 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।