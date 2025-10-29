जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नर्म-गर्म रहे। आज थोक मंडी में मटर फली महंगी बिकी तो टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में मटर के दाम 160 से 170 रुपए के बीच रहे तो टमाटर के दाम आज 13 से 20 रुपए रहे। वहीं फूल गोभी के दाम आज 25 से 30 रुपए के बीच रहे। ​शिमला मिर्च भी आज 40 से 50 रुपए के बीच बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज प्याज के दाम में बढ़ोतरी दिखाई दी। आज थोक मंडी में प्याज के दाम 12 से 22 रुपए के बीच रहे तो आलू के दामों में गिरावट रही।आज आलू के दाम 10 से 14 रुपए के बीच रहे तो लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज थोक सब्जी मंडी में भाव इस प्रकार रहे।