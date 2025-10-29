- दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में प्याज के दामों में हो रहा इजाफा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नर्म-गर्म रहे। आज थोक मंडी में मटर फली महंगी बिकी तो टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में मटर के दाम 160 से 170 रुपए के बीच रहे तो टमाटर के दाम आज 13 से 20 रुपए रहे। वहीं फूल गोभी के दाम आज 25 से 30 रुपए के बीच रहे। शिमला मिर्च भी आज 40 से 50 रुपए के बीच बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज प्याज के दाम में बढ़ोतरी दिखाई दी। आज थोक मंडी में प्याज के दाम 12 से 22 रुपए के बीच रहे तो आलू के दामों में गिरावट रही।आज आलू के दाम 10 से 14 रुपए के बीच रहे तो लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज थोक सब्जी मंडी में भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 13 से 15 रुपये
टमाटर देसी 15 से 20 रुपये
मटर 160 से 170 रुपये
मिर्ची 25 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 42 से 45 रुपए
फूल गोभी 25 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 20 रुपए
करेला 35 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 35 से 40 रुपए5
अदरक 56 से 58 रुपए
ग्वार फली 40 से 45 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 15 से 20 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 22 रुपए
तुरई 30 से 40 रुपए
टिंडा 45 से 50 रुपए
गाजर 40 से 45 रुपया
मूली 10 से 15 रुपया
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
प्याज के दामों में इजाफा
आलू 10 से 14 रुपए
प्याज लोकल एमपी 12 से 16 रुपए
प्याज नासिक पुराना 15 से 18 रुपए
प्याज नासिक नया 17 से 22 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
