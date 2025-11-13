- मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज नया आलू भी महंगा बिका
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मटर, शिमला मिर्च और टमाटर के दामों में इजाफा देखने को मिला। हरी मटर जहां 135 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिकी तो वहीं शिमला मिर्च के दाम भी आज 40 से 45 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दामों में इन दिनों इजाफा देखने को मिल रहा है। आज देसी टमाटर 30 से 45 रुपए के बीच बिका तो हाइब्रिड टमाटर भी आज 32 से 35 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में भिंडी, लॉकी व गाजर भी महंगी बिकी। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू और बैंगन के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज नया आलू महंगा बिका। नए आलू के दाम आज 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। पुराने आलू के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दामों में हल्की बढ़त देखी गई। आज लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 32 से 35 रुपए
टमाटर देसी 30 से 45 रुपए
मटर 135 से 140 रुपए
मिर्ची 18 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 25 से के 28 रुपए
फूल गोभी 14 से 20 रुपए
पत्ता गोभी 16 से 20 रुपए
करेला 40 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 45 रुपए
नींबू 24 से 26 रुपए
लोकी 30 से 38 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 60 से 62 रुपए
ग्वार फली 45 से 55 रुपए
बैंगन 20 से 35 रुपए
कद्दू 18 से 20 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 24 से 26 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 40 से 45 रुपए
गाजर 20 से 28 रुपए
मूली 14 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-------------------------------------------
नया आलू महंगा
आलू नया 25 से 30 रुपए
आलू पुराना 8 से 15 रुपए
प्याज 8 से 15 रुपए
लहसुन 25 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
