जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मटर, ​शिमला मिर्च और टमाटर के दामों में इजाफा देखने को मिला। हरी मटर जहां 135 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिकी तो वहीं ​शिमला मिर्च के दाम भी आज 40 से 45 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दामों में इन दिनों इजाफा देखने को मिल रहा है। आज देसी टमाटर 30 से 45 रुपए के बीच बिका तो हाइब्रिड टमाटर भी आज 32 से 35 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में ​भिंडी, लॉकी व गाजर भी महंगी बिकी। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू और बैंगन के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज नया आलू महंगा बिका। नए आलू के दाम आज 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। पुराने आलू के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दामों में हल्की बढ़त देखी गई। आज लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।