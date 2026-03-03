देर रात 4 घंटे सड़क पर रहे आयुक्त, टोंक रोड से चौपड़ तक देखी सफाई व्यवस्था

टोंक रोड से शुरू हुआ निरीक्षण

आयुक्त ने निरीक्षण की शुरुआत टोंक रोड से की। इसके बाद वे स्टैच्यू सर्कल, अंबेडकर सर्कल, रामबाग सर्कल और सवाई मानसिंह अस्पताल के आसपास सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे। यहां चल रही मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों के कामकाज को परखा और सफाई की गुणवत्ता की जांच की। जहां-जहां कचरे के ढेर नजर आए, वहां से ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर तुरंत सफाई करवाने के निर्देश दिए।