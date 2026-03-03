जयपुर में सफाई व्यवस्था पर सख्ती…25 से अधिक कार्मिकों को 17 सीसीए चार्जशीट

जयपुर। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम जयपुर ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर विभिन्न जोनों में लापरवाही बरतने वाले 25 से अधिक सफाई कार्मिकों के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जारी की गई है।