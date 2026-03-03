Good News : इस दिन कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास, सीएम भजनलाल देंगे बड़ा तोहफा

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यक्रम स्थल के निकट बनाए जा रहे हेलीपैड का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाएं समय से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं।