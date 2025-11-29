जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। एक ओर जहां आलू-प्याज और लहसुन सस्ते बिके तो दूसरी ओर हरी स​ब्जियों में अभी महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में नया आलू 9 से 11 रुपए बिका तो प्याज भी 5 से 15 रुपए के बीच बिका। वहीं मुहाना सब्जी मंडी में आज भी मटर महंगी बिकी। आज मटर के दाम 40 से 80 रुपए के बीच रहे तो ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 50 से 75 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा ​​शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज ​शिमला मिर्च के दाम 62 से 65 रुपए के बीच रहे। आज टमाटर के दामों में हल्की चढ़त देखी गई। आज देसी टमाटर के दाम 25 से 32 रुपए तो हाइब्रिड टमाटर के दाम 35 से 40 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।