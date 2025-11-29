- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर के दाम फिर चढ़े
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। एक ओर जहां आलू-प्याज और लहसुन सस्ते बिके तो दूसरी ओर हरी सब्जियों में अभी महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में नया आलू 9 से 11 रुपए बिका तो प्याज भी 5 से 15 रुपए के बीच बिका। वहीं मुहाना सब्जी मंडी में आज भी मटर महंगी बिकी। आज मटर के दाम 40 से 80 रुपए के बीच रहे तो भिंडी भी महंगी बिकी। आज भिंडी के दाम 50 से 75 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज शिमला मिर्च के दाम 62 से 65 रुपए के बीच रहे। आज टमाटर के दामों में हल्की चढ़त देखी गई। आज देसी टमाटर के दाम 25 से 32 रुपए तो हाइब्रिड टमाटर के दाम 35 से 40 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 35 से 40 रुपए
टमाटर देसी 25 से 32 रुपए
मटर 40 से 80 रुपए
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 44 से के 45 रुपए
फूल गोभी 20 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 9 से 12 रुपए
करेला 40 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 62 से 65 रुपए
नींबू 18 से 22 रुपए
लोकी 15 से 20रुपए
भिंडी 50 से 75 रुपए
अदरक 53 रुपए 54
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 20 से 30 रुपए
कद्दू 12 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 10 से 14 रुपए
तुरई 25 से 30 रुपए
टिंडा 15 से 20 रुपए
गाजर 12 से 16 रुपए
मूली 10 से 12 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-----------------------------------
नया आलू-प्याज सस्ते
आलू नया 9 से 11 रुपए
आलू पुराना 4 से 10 रुपए
प्याज 5 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग