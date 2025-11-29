Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म, आलू-प्याज हो रहे सस्ते तो मटर-​भिंडी और ​शिमल मिर्च महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। एक ओर जहां आलू-प्याज और लहसुन सस्ते बिके तो दूसरी ओर हरी स​ब्जियों में अभी महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में नया आलू 9 से 11 रुपए बिका तो प्याज भी 5 से 15 रुपए के बीच बिका। वहीं मुहाना सब्जी मंडी में आज भी मटर महंगी बिकी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Nov 29, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर के दाम फिर चढ़े

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। एक ओर जहां आलू-प्याज और लहसुन सस्ते बिके तो दूसरी ओर हरी स​ब्जियों में अभी महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में नया आलू 9 से 11 रुपए बिका तो प्याज भी 5 से 15 रुपए के बीच बिका। वहीं मुहाना सब्जी मंडी में आज भी मटर महंगी बिकी। आज मटर के दाम 40 से 80 रुपए के बीच रहे तो ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 50 से 75 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा ​​शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज ​शिमला मिर्च के दाम 62 से 65 रुपए के बीच रहे। आज टमाटर के दामों में हल्की चढ़त देखी गई। आज देसी टमाटर के दाम 25 से 32 रुपए तो हाइब्रिड टमाटर के दाम 35 से 40 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 35 से 40 रुपए

टमाटर देसी 25 से 32 रुपए

मटर 40 से 80 रुपए

मिर्ची 20 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 44 से के 45 रुपए

फूल गोभी 20 से 25 रुपए

पत्ता गोभी 9 से 12 रुपए

करेला 40 से 45 रुपए

शिमला मिर्च 62 से 65 रुपए

नींबू 18 से 22 रुपए

लोकी 15 से 20रुपए

भिंडी 50 से 75 रुपए

अदरक 53 रुपए 54

ग्वार फली 90 से 100 रुपए

बैंगन 20 से 30 रुपए

कद्दू 12 से 13 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 10 से 14 रुपए

तुरई 25 से 30 रुपए

टिंडा 15 से 20 रुपए

गाजर 12 से 16 रुपए

मूली 10 से 12 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-----------------------------------

नया आलू-प्याज सस्ते

आलू नया 9 से 11 रुपए

आलू पुराना 4 से 10 रुपए

प्याज 5 से 15 रुपए

लहसुन 20 से 70 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म, आलू-प्याज हो रहे सस्ते तो मटर-​भिंडी और ​शिमल मिर्च महंगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC सहायक आचार्य परीक्षा: 4 दिसंबर से डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र

rpsc
जयपुर

Jaipur Accident: रात को मनाई शादी की 5वीं वर्षगांठ, सुबह हादसे में शिक्षक की मौत; 2 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

Teacher-Kamlesh-Ankur
जयपुर

Good News: जयपुर-दिल्ली रूट पर नई ट्रेन की सौगात, जैसलमेर में रेलमंत्री आज दिखाएंगे हरी झंडी

जयपुर

Red Light Area बनी जयपुर की ये जगह, हमेशा रहती भीड़, पुलिस ने मारा छापा तो अंदर के हालात देखकर खुली रह गई आंखें

जयपुर

जयपुर ITAT रिश्वत कांड: 1.40 करोड़ की डील का खुलासा, चारों आरोपी आमने-सामने पूछताछ में भिड़े, CBI कर रही जांच

Jaipur ITAT bribery case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.