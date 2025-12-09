जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में नरमी देखी गई। आज थोक मंडी में टमाटर और ​शिमला मिर्च सस्ती बिकी। केवल ​भिंडी ही आज महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आज भाव नरम रहे। आज थोक मंडी में नया 7 से 9 रुपए तो पुराना आलू 3 से 7 रुपए तक बिका। प्याज के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे तो लहसुन के दाम भी आज 25 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।