- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया-पुराना आलू हो रहा सस्ता
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भावों में नरमी देखी गई। आज थोक मंडी में टमाटर और शिमला मिर्च सस्ती बिकी। केवल भिंडी ही आज महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आज भाव नरम रहे। आज थोक मंडी में नया 7 से 9 रुपए तो पुराना आलू 3 से 7 रुपए तक बिका। प्याज के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे तो लहसुन के दाम भी आज 25 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 21 से 24 रुपए
टमाटर देसी 18 से 25 रुपए
मटर 45 से 58 रुपए
मिर्ची 22 से 23 रुपए
बारीक मिर्च 44 से के 45 रुपए
फूल गोभी 28 से 32 रुपए
पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए
करेला 48 से 52 रुपए
शिमला मिर्च 25 से 35 रुपए
नींबू 28 से 30 रुपए
लोकी 27 से 30रुपए
भिंडी 80 से 90 रुपए
अदरक 52 रुपए 53
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 9 से 10 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 17 से 18 रुपए
टिंडा 15 से 17 रुपए
गाजर 12 से 17 रुपए
मूली 10 से 12 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
----------------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 7 से 9 रुपए
आलू पुराना 3 से 7 रुपए
प्याज 10 से 20 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग