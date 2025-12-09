9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में स​​ब्जियों के भावों में गिरावट, ​शिमला मिर्च-टमाटर सस्ते, ​भिंडी हो रही महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में नरमी देखी गई। आज थोक मंडी में टमाटर और ​शिमला मिर्च सस्ती बिकी। केवल ​भिंडी ही आज महंगी बिकी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Dec 09, 2025

- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया-पुराना आलू हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में नरमी देखी गई। आज थोक मंडी में टमाटर और ​शिमला मिर्च सस्ती बिकी। केवल ​भिंडी ही आज महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आज भाव नरम रहे। आज थोक मंडी में नया 7 से 9 रुपए तो पुराना आलू 3 से 7 रुपए तक बिका। प्याज के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे तो लहसुन के दाम भी आज 25 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 21 से 24 रुपए

टमाटर देसी 18 से 25 रुपए

मटर 45 से 58 रुपए

मिर्ची 22 से 23 रुपए

बारीक मिर्च 44 से के 45 रुपए

फूल गोभी 28 से 32 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए

करेला 48 से 52 रुपए

शिमला मिर्च 25 से 35 रुपए

नींबू 28 से 30 रुपए

लोकी 27 से 30रुपए

भिंडी 80 से 90 रुपए

अदरक 52 रुपए 53

ग्वार फली 90 से 100 रुपए

बैंगन 15 से 25 रुपए

कद्दू 9 से 10 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 17 से 18 रुपए

टिंडा 15 से 17 रुपए

गाजर 12 से 17 रुपए

मूली 10 से 12 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

----------------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 7 से 9 रुपए

आलू पुराना 3 से 7 रुपए

प्याज 10 से 20 रुपए

लहसुन 25 से 75 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 12:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में स​​ब्जियों के भावों में गिरावट, ​शिमला मिर्च-टमाटर सस्ते, ​भिंडी हो रही महंगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PIE 2025: ‘पाई स्कूल ओलंपिक्स’ का रंगारंग आगाज, जोश, जुनून और जज्बे के साथ मैदान फतेह करने उतरे युवा खिलाड़ी, देखें तस्वीरें

PIE-Olympics
जयपुर

जयपुर के MNIT कैंपस में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, रेस्क्यू ऑपरेशन कर वन विभाग ने पकड़ा

Leopard Sparks Panic at MNIT Jaipur
जयपुर

Weather News : राजस्थान में इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, सर्दी का कल से दिखेगा ज्यादा असर, अगले एक सप्ताह रहेगा ऐसा मौसम

जयपुर

Madan Dilawar: जयपुर में लगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर, जानें क्या है पूरा मामला

Madan-Dilawar-Missing-Poster
जयपुर

जयपुर की गली-गली में नशे के सौदागर: महिलाएं गैंग चला रहीं, बच्चे कर रहे डिलीवरी, थाने के पास धंधा और पुलिस बेखबर

drug trafficking in Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.