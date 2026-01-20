Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मिर्ची और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर, आलू-प्याज के दाम रहे स्थिर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मिर्ची महंगी बिकी। आज मोटी हरी मिर्च के दाम 37 से 42 रुपए के बीच रहे तो बारीक हरी मिर्ची के दाम 65 से 70 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज ​भिंडी और ग्वार फली भी महंगे बिके। वहीं अन्य स​ब्जियों के दाम या तो यथावत रहे या गिरावट देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू सस्ता बिका। वहीं प्याज और लहसुन के दाम भी यथावत रहे। मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।