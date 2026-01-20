Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मिर्ची और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर, आलू-प्याज के दाम रहे स्थिर

- मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मिर्ची महंगी बिकी। आज मोटी हरी मिर्च के दाम 37 से 42 रुपए के बीच रहे तो बारीक हरी मिर्ची के दाम 65 से 70 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज भिंडी और ग्वार फली भी महंगे बिके। वहीं अन्य सब्जियों के दाम या तो यथावत रहे या गिरावट देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू सस्ता बिका। वहीं प्याज और लहसुन के दाम भी यथावत रहे। मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
