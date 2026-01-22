Muhana Mandi : थोक मंडी में आज ​भिंडी, हरी मिर्च और ग्वार फली बिकी महंगी, आलू के दामों में गिरावट, सस्ता बिका

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म रहे। जहां आज ​भिंडी, हरी मिर्ची और ग्वार फली महंगी बिकी तो वहीं अन्य स​ब्जियों के भाव या तो यथावत रहे या गिरावट का दौर रहा। आज थोक मंडी में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, नींबू, लॉकी, कद्दू, गाजर व मूली के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आलू के दामों में और गिरावट देखी गई। आज आलू 2 से 7 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज और लहसुन के दाम आज सामान्य बने रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।