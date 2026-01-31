Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में आलू हो रहा सस्ता, प्याज के दाम भी नीचे

- मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज लहसुन के दाम भी रहे नीचे
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में महीने के अंतिम अवकाश होता है। इस कारण आज थोक मंडी बंद रही। वहीं दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में कारोबार हो रहा है। आज थोक मंडी में आलू-प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में नया आलू के भाव 5 से 7 रुपए के बीच रहे तो पुराना आलू आज 3 से 5 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज के दाम भी आज 10 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज नीचे आए और लहसुन के दाम आज 30 से 100 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।
आज के भाव
आलू नया 5 से 7 रुपए
आलू पुराना 3 से 5 रुपए
प्याज 10 से 18 रुपए
लहसुन 30 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
