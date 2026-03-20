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Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू-भिंडी बिके महंगे, बारीक हरी मिर्ची के दामों में कल के मुकाबले गिरावट

राजधानी जयुपर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू और ​भिंडी महंगी बिकी। वहीं बारीक हरी मिर्ची के दामों में आज हल्की गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में नींबू के दाम आज 100 से 105 रुपए के बीच बोले गए तो ​भिंडी के दाम आज 40 से 60 रुपए के बीच बोले गए।

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जयपुर

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Murari

Mar 20, 2026

- मुहाना आलू-प्याज मंडी में आज बिके आलू-प्याज सस्ते

जयपुर। राजधानी जयुपर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू और ​भिंडी महंगी बिकी। वहीं बारीक हरी मिर्ची के दामों में आज हल्की गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में नींबू के दाम आज 100 से 105 रुपए के बीच बोले गए तो ​भिंडी के दाम आज 40 से 60 रुपए के बीच बोले गए। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 60 से 65 रुपए के बीच रहे। आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दाम 10 से 16 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, गाजर, मूली, कद्दू, लॉकी, खीरा व टिंडा के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू, प्याज व लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। आज आलू के दाम 4 से 8 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 7 से 14 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दाम 20 से 90 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 15 से 16 रुपए

टमाटर देसी 10 से 16 रुपए

मटर 20 से 22 रुपए

मिर्ची 20 से 38 रुपए

बारीक मिर्च 60 से 65 रुपए

फूल गोभी 10 से 15 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 36 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 25 से 30 रुपए

नींबू 100 से 105 रुपए

लोकी 10 से 15 रुपए

भिंडी 40 से 60 रुपए

अदरक 51 से 53 रुपए

ग्वार फली 50 से 60 रुपए

बैंगन 10 से 20 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 20 रुपए

टिंडा 15 से 30 रुपए

गाजर 10 से 12 रुपए

मूली 18 से 20 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------

आलू-प्याज सस्ते

आलू 4 से 8 रुपए

प्याज 7 से 14 रुपए

लहसुन 20 से 90 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

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Published on:

20 Mar 2026 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू-भिंडी बिके महंगे, बारीक हरी मिर्ची के दामों में कल के मुकाबले गिरावट

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