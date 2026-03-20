Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू-भिंडी बिके महंगे, बारीक हरी मिर्ची के दामों में कल के मुकाबले गिरावट

जयपुर। राजधानी जयुपर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू और ​भिंडी महंगी बिकी। वहीं बारीक हरी मिर्ची के दामों में आज हल्की गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में नींबू के दाम आज 100 से 105 रुपए के बीच बोले गए तो ​भिंडी के दाम आज 40 से 60 रुपए के बीच बोले गए। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 60 से 65 रुपए के बीच रहे। आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दाम 10 से 16 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, गाजर, मूली, कद्दू, लॉकी, खीरा व टिंडा के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू, प्याज व लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। आज आलू के दाम 4 से 8 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 7 से 14 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दाम 20 से 90 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।