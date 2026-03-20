LPG Cylinder New Guidelines: एक टेंशन कम थी जो दूसरी आ गई, किल्लत के बीच सरकार की नई गाइडलाइन, हर परिवार ध्यान दे

दरअसल सरकार का दावा है कि गैस कि किल्लत नहीं है और लोगों को नियमानुसार मिल रही है। लेकिन फिर भी कई जगहों पर किल्लत जारी है और ब्लेक में गैस मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इन सभी मामलों के बीच साइबर ठग अब गैस उपभोक्ताओं के खाते खाली करने में जुट गए हैं। साइबर सेफ्टी से जुड़े डीआईजी शांतनु कुमार सिंह के मुताबिक आमजन की मजबूरी और हड़बड़ी को हथियार बनाकर 5 ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनसे लोगों के मोबाइल और बैंक खातों का एक्सेस लिया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि गैस एजेंसी के नाम पर आने वाले हर फोन कॉल या मैसेज पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है।