Weather Update 20 March: मौसम एकदम से धड़ाम, दो दिन की बारिश का असर, 40°C से सीधे 30°C के नीचे पहुंचा पारा

21 व 22 मार्च को राजस्थान के मौसम पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिलेगा। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। वहीं, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, फिर भी यह सामान्य से नीचे बना रहेगा। कुल मिलाकर इन दो दिनों में मौसम मिश्रित रहेगा, जहां कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बाकी क्षेत्रों में शुष्क व सामान्य मौसम बना रहेगा।