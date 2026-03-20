Weather Update 20 March: मौसम एकदम से धड़ाम, दो दिन की बारिश का असर, 40°C से सीधे 30°C के नीचे पहुंचा पारा

Rajasthan weather: जयपुर. राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने अचानक करवट लेते हुए गर्मी पर ब्रेक लगा दिया है । कुछ दिन पहले तक जहां प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा था, वहीं हालिया बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियों ने तापमान को तेजी से नीचे गिरा दिया है । कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है, जिससे आमजन को गर्मी से राहत मिली है ।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई । इस बदलाव का सबसे अधिक असर उत्तर-पूर्वी राजस्थान में देखने को मिला, जहां बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई । बीकानेर, सीकर, पिलानी और श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में तापमान सामान्य से 6 से 11 डिग्री तक नीचे चला गया ।
प्रदेश में आर्द्रता का स्तर भी 27 से 90 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया, जो मौसम में नमी और ठंडक का संकेत है। चित्तौड़गढ़ में हालांकि अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन अधिकांश जिलों में तापमान 30 डिग्री के नीचे रहा।
30°C से नीचे दर्ज अधिकतम तापमान वाले प्रमुख जिले:
|क्रम
|जिला
|अधिकतम तापमान (°C)
|1
|अजमेर
|29.1
|2
|अलवर
|27.0
|3
|पिलानी
|24.7
|4
|सीकर
|23.5
|5
|बाड़मेर
|25.3
|6
|जैसलमेर
|27.4
|7
|फलोदी
|27.8
|8
|बीकानेर
|25.3
|9
|श्रीगंगानगर
|22.8
|10
|फतेहपुर
|22.7
|11
|लूणकरणसर
|24.1
|12
|झुंझुनूं
|24.7
मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, 21-22 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है।
इस अचानक बदले मौसम ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर, मार्च के मध्य में आई यह ठंडक प्रदेशवासियों के लिए सुखद अनुभव बन गई है।
21 व 22 मार्च को राजस्थान के मौसम पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिलेगा। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। वहीं, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, फिर भी यह सामान्य से नीचे बना रहेगा। कुल मिलाकर इन दो दिनों में मौसम मिश्रित रहेगा, जहां कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बाकी क्षेत्रों में शुष्क व सामान्य मौसम बना रहेगा।
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