IPS Transfers In Rajasthan : पहले लगाया- फिर हटाया ! भजनलाल सरकार का इन 5 पुलिस अफसरों के तबादलों पर ‘यू-टर्न’, सामने आई बड़ी वजह

राजस्थान सरकार ने एक बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए महज सात दिन पहले जारी की गई आईपीएस (IPS) तबादला सूची में व्यापक फेरबदल कर दिया है। 13 मार्च को जारी की गई सूची के बाद हुए स्थानीय नेताओं के विरोध और प्रशासनिक अधिकारियों की अनिच्छा के कारण सरकार को अपने ही आदेश वापस लेने पड़े हैं। इस नए बदलाव के तहत 5 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं, जबकि कई अधिकारियों के पुराने तबादले निरस्त कर दिए गए हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से सरकार ने डीआईजी राम मूर्ति जोशी, सुधीर जोशी, नरेन्द्र सिंह, ज्ञानचंद यादव और लोकेश सोनवाल के तबादलों को निरस्त कर दिया है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार इस समय किसी भी प्रकार के राजनीतिक टकराव से बचना चाहती है।
राजस्थान में तबादलों का निरस्त होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन महज 7 दिनों में पूरी सूची का चेहरा बदल देना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष इसे 'कमजोर सरकार' का संकेत बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे 'जनभावनाओं का सम्मान' और 'प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण' करार दे रहा है।
13 मार्च को सरकार ने पुलिस महकमे में एक बड़ी सर्जरी की थी, लेकिन सूची बाहर आते ही प्रदेश के कई हिस्सों से विरोध के स्वर उठने लगे।
नीचे दी गई तालिका में उन प्रमुख अधिकारियों का विवरण है जिनके पदों में बदलाव किया गया है:
|अफसर का नाम
|पुराना/वर्तमान पद
|नवीन पदस्थापन
|चूनाराम जाट
|कमांडेंट, 5वीं बटालियन RAC
|एसपी, बाड़मेर
|संजीव नैन
|एसपी, जयपुर ग्रामीण
|डीसीपी, क्राइम
|योगेश गोयल
|एसपी, एसीबी
|डीसीपी, ट्रैफिक
|अनिल कुमार
|एसपी, सवाई माधोपुर
|कमांडेंट, RAC
|हनुमान मीणा
|डीसीपी, क्राइम
|एसपी, ग्रामीण
|कावेंद्र सागर
|एसपी, सिविल राइट्स
|एसपी, झुंझुनूं
|पीयूष दीक्षित
|एसपी, करौली
|एसपी, एसीबी
|ज्येष्ठा मैत्रेयी
|एसपी, बांसवाड़ा
|एसपी, सवाई माधोपुर
|निश्चय प्रसाद
|एसपी, ट्रैफिक
|एसपी, चूरू
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