IPS Transfers In Rajasthan : पहले लगाया- फिर हटाया ! भजनलाल सरकार का इन 5 पुलिस अफसरों के तबादलों पर ‘यू-टर्न’, सामने आई बड़ी वजह

राजस्थान सरकार ने एक बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए महज सात दिन पहले जारी की गई आईपीएस (IPS) तबादला सूची में व्यापक फेरबदल कर दिया है। 13 मार्च को जारी की गई सूची के बाद हुए स्थानीय नेताओं के विरोध और प्रशासनिक अधिकारियों की अनिच्छा के कारण सरकार को अपने ही आदेश वापस लेने पड़े हैं। इस नए बदलाव के तहत 5 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं, जबकि कई अधिकारियों के पुराने तबादले निरस्त कर दिए गए हैं।