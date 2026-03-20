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IPS Transfers In Rajasthan : पहले लगाया- फिर हटाया ! भजनलाल सरकार का इन 5 पुलिस अफसरों के तबादलों पर ‘यू-टर्न’, सामने आई बड़ी वजह

राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी में मची उथल-पुथल ने एक बार फिर सियासी गलियारों को गर्मा दिया है। महज एक हफ्ते के भीतर आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में बड़े बदलावों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के बीच का संतुलन कितना नाजुक है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Mar 20, 2026

राजस्थान सरकार ने एक बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए महज सात दिन पहले जारी की गई आईपीएस (IPS) तबादला सूची में व्यापक फेरबदल कर दिया है। 13 मार्च को जारी की गई सूची के बाद हुए स्थानीय नेताओं के विरोध और प्रशासनिक अधिकारियों की अनिच्छा के कारण सरकार को अपने ही आदेश वापस लेने पड़े हैं। इस नए बदलाव के तहत 5 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं, जबकि कई अधिकारियों के पुराने तबादले निरस्त कर दिए गए हैं।

इन 5 अधिकारियों के तबादले निरस्त

राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से सरकार ने डीआईजी राम मूर्ति जोशी, सुधीर जोशी, नरेन्द्र सिंह, ज्ञानचंद यादव और लोकेश सोनवाल के तबादलों को निरस्त कर दिया है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार इस समय किसी भी प्रकार के राजनीतिक टकराव से बचना चाहती है।

सियासत और ब्यूरोक्रेसी का 'कॉकटेल'

राजस्थान में तबादलों का निरस्त होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन महज 7 दिनों में पूरी सूची का चेहरा बदल देना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष इसे 'कमजोर सरकार' का संकेत बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे 'जनभावनाओं का सम्मान' और 'प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण' करार दे रहा है।

7 दिन बाद दूसरी सूची: आखिर क्यों बदले फैसले?

13 मार्च को सरकार ने पुलिस महकमे में एक बड़ी सर्जरी की थी, लेकिन सूची बाहर आते ही प्रदेश के कई हिस्सों से विरोध के स्वर उठने लगे।

  • नेताओं का विरोध: स्थानीय विधायकों और मंत्रियों ने अपने पसंदीदा अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर दबाव बनाया।
  • अधिकारियों की अनिच्छा: कुछ वरिष्ठ अधिकारी नई पोस्टिंग वाली जगहों पर जाने को तैयार नहीं थे।
  • परिणाम: सरकार ने करौली और बांसवाड़ा सहित 5 जिलों के एसपी के तबादले निरस्त कर नई सूची जारी की।

'तबादला निरस्त' के कुछ इस तरह से हुई अनुशंसा

9 IPS अधिकारियों के नवीन पदस्थापन

नीचे दी गई तालिका में उन प्रमुख अधिकारियों का विवरण है जिनके पदों में बदलाव किया गया है:

अफसर का नामपुराना/वर्तमान पदनवीन पदस्थापन
चूनाराम जाटकमांडेंट, 5वीं बटालियन RACएसपी, बाड़मेर
संजीव नैनएसपी, जयपुर ग्रामीणडीसीपी, क्राइम
योगेश गोयलएसपी, एसीबीडीसीपी, ट्रैफिक
अनिल कुमारएसपी, सवाई माधोपुरकमांडेंट, RAC
हनुमान मीणाडीसीपी, क्राइमएसपी, ग्रामीण
कावेंद्र सागरएसपी, सिविल राइट्सएसपी, झुंझुनूं
पीयूष दीक्षितएसपी, करौलीएसपी, एसीबी
ज्येष्ठा मैत्रेयीएसपी, बांसवाड़ाएसपी, सवाई माधोपुर
निश्चय प्रसादएसपी, ट्रैफिकएसपी, चूरू

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Published on:

20 Mar 2026 11:34 am

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