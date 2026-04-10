Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मिर्ची और टमाटर हो रहे सस्ते, हरी मटर, टिंडा, नींबू व ​भिंडी अभी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर व हरी मिर्ची के दाम सस्ते रहे। इनके अलावा आज हरी मटर, टिंडा, नींबू व ​भिंडी आज भी महंगे बिके। आज थोक मंडी में टमाटर देसी 6 से 8 रुपए तो हाइब्रिड टमाटर 10 से 12 रुपए प्रति किलो के भाव से बिका। वहीं हरी मिर्ची आज 10 से 15 रुपए प्रति किलो तो बारीक हरी मिर्ची आज 20 से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी। वहीं आज थोक मंडी हरी मटर महंगी बिकी। आज मटर के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे। मटर के अलावा टिंडा भी महंगा बिका। आज टिंडे के दाम 30 से 60 रुपए के बीच रहे। नींबू के दामों में आज हल्की गिरावट देखने को मिली। आज नींबू के दाम थोक मंडी में 120 से 130 रुपए के बीच रहे। इसलिए नींबू आज भी महंगा ही रहा। वहीं लोकल ​भिंडी की आवक धीरे-धीरे शुरू हो रही है, लेकिन थोक मंडी में आज भी ​भिंडी के दाम ऊपर रहे। आज ​भिंडी के दाम 30 से 50 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव लगभग सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 5 से 9 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दाम यथावत रहे। आज लहसुन के दाम थोक मंडी में 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।