Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर व हरी मिर्ची बिकी सस्ती, नींबू, ​भिंडी व टिंडा हो रहा महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव लगभग स्थिर रहे। आज थोक मंडी में टमाटर सस्ता बिका। मंडी में आज टमाटर हाइब्रिड 8 से 10 रुपए तो देसी टमाटर आज भी 6 से 8 रुपए के बीच बिका। हरी मिर्ची के दाम आज 8 से 12 रुपए के बीच रहे तो बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 24 से 26 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में नींबू महंगा बिका। आज नींबू के दाम 110 से 120 रुपए के बीच बोले गए। वहीं हरी मटर के दाम आज 55 से 60 रुपए के बीच रहे। मटर के अलावा आज ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 30 से 50 रुपए के बीच रहे। अदरक के दाम आज 50 से 52 रुपए के बीच रहे तो टिंडा भी महंगा होकर आज 30 से 50 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, ​शिमला मिर्च, करेला, कद्दू, बैंगन, तुरई, कैरी, लॉकी और खीरा के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना स्थित आलू प्याज मंडी में आज दाम स्थिर रहे। थोक मंडी में आज आलू के दाम में एक रुपए की गिरावट रही। आज आलू के दाम 5 से 8 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 100 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।