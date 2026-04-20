Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू-टमाटर हुए महंगे, ​भिंडी, कैरी के दाम यथावत, मटर भी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर ​​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर के दामों में उछाल देखा गया। इसके अलावा नींबू के दामों में भी अच्छा-खासा उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में हाइब्रिड टमाटर के दाम 25 से 30 रुपए प्रति किलो तो देसी टमाटर के दाम आज 10 से 14 रुपए के बीच रहे। वहीं नींबू के दामों में और इजाफा हुआ। आज थोक मंडी में नींबू के दाम 170 से 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका। इनके अलावा हरी मटर भी महंगी बिकी। आज आफ सीजन की मटर के दाम थोक मंडी में 70 से 75 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम या तो यथावत रहे या नीचे रहे। आज थोक मंडी में फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, बारीक हरी मिर्ची, लॉकी, कद्दू, ​शिमला मिर्च, करेगा, ​भिंडी, ग्वार फली, बैंगन, टिंडा और तुरई के भाव आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दामों में हल्का उछाल देखा गया। आज आलू के दाम कल के मुकाबले एक रुपए चढ़कर आज 6 से 9 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज यथावत रहे। आज थोक मंडी में प्याज के दाम 7 से 14 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी यथावत रहे। आज लहसुन के दाम थोक मंडी में 25 से 100 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।