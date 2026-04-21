Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भी महंगा बिका नींबू, हरी मिर्ची के दामों में आ रही गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी नींबू महंगा बिका। आज थोक मंडी में नींबू के दाम 150 से 160 रुपए के बीच बोले गए। नींबू बीते करीब 25-30 दिन से लगातार ऊपर बना हुआ है। आज थोक मंडी में आफ सीजन की मटर भी महंगी बिकी। आज हरी ​मटर के दाम 70 से 75 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड व 20 से 26 रुपए के बीच बिका तो देसी टमाटर 10 से 12 रुपए के बीच बिका। हरी मिर्ची के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज मंडी में हरी मिर्ची के दाम 7 से 13 रुपए के बीच रहे तो बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 25 से 26 रुपए के बीच रहे। ​शिमला मिर्च के दामों में भी गिरावट देखने को मिली। आज ​शिमला मिर्च के दाम 10 से 12 रुपए के बीच रहे। ​भिंडी भी आज थोक मंडी में 15 से 30 रुपए के बीच बिकी। आज अदरक के दाम ऊपर रहे। आज थोक मंडी में अदरक के दाम 55 से 56 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू, बैंगन, खीरा, कैरी, तुरई, लॉकी, करेला और ग्वार फली के दाम आज ​यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज व लहसुन के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 5 से 8 रुपए तो प्याज के दाम आज 7 से 14 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।