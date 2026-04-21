JEE Main 2026 Result : टॉप 100 में जयपुर के स्टूडेंट्स का जलवा, बेटियों ने भी गाड़े झंडे

राजस्थान की राजधानी जयपुर अब केवल अपनी विरासत और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि 'ब्रेन पावर' के लिए भी दुनिया भर में पहचानी जा रही है। जेईई मेन के ताज़ा घोषित परिणामों ने जयपुर को देश के सबसे बड़े एजुकेशनल पावरहाउस के रूप में स्थापित कर दिया है, जहां टॉप 100 में जयपुर के 5 लाडलों ने अपनी जगह पक्की की है, वहीं कैटेगरी रैंकिंग में भी जयपुर और राजस्थान के छात्रों ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है।