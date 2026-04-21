JEE Main 2026 Result : टॉप 100 में जयपुर के स्टूडेंट्स का जलवा, बेटियों ने भी गाड़े झंडे

JEE Result 2026
राजस्थान की राजधानी जयपुर अब केवल अपनी विरासत और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि 'ब्रेन पावर' के लिए भी दुनिया भर में पहचानी जा रही है। जेईई मेन के ताज़ा घोषित परिणामों ने जयपुर को देश के सबसे बड़े एजुकेशनल पावरहाउस के रूप में स्थापित कर दिया है, जहां टॉप 100 में जयपुर के 5 लाडलों ने अपनी जगह पक्की की है, वहीं कैटेगरी रैंकिंग में भी जयपुर और राजस्थान के छात्रों ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है।
जयपुर के पांच छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल की है:
जयपुर के दक्ष सेहरा ने अपनी श्रेणी में वह मुकाम हासिल किया है जो हर छात्र का सपना होता है। दक्ष ने 99.99 NTA स्कोर के साथ ST कैटेगरी में पूरे देश में प्रथम स्थान (National Topper) हासिल किया है। उनके अलावा जतिन कुमार और अनुज मीणा (99.97 स्कोर) ने भी इसी कैटेगरी के टॉप 5 में जगह बनाकर राजस्थान की प्रतिभा का डंका बजाया है।
जयपुर और राजस्थान की बेटियों ने भी अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर दिया है। महिला टॉपरों की सूची में सौम्या गुप्ता और आरोही देशपांडे ने 99.99 NTA स्कोर हासिल कर देश के टॉप 5 महिला उम्मीदवारों में अपनी जगह बनाई। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान की बेटियां अब हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।
OBC-NCL कैटेगरी में भी प्रदेश के छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। आदित्य सारण और प्रिंस चौधरी ने 99.99 NTA स्कोर के साथ देश के शीर्ष 5 में स्थान पाकर यह सुनिश्चित किया कि राजस्थान का प्रदर्शन हर वर्ग में संतुलित और शानदार है।
पिछले कुछ वर्षों में जयपुर में कोचिंग संस्थानों का बुनियादी ढांचा और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बहुत तेजी से बदला है। कोटा के बाद अब जयपुर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। बेहतरीन फैकल्टी, सुरक्षित माहौल और आधुनिक शिक्षण पद्धति ने जयपुर के छात्रों को नेशनल टॉपर बनने में मदद की है।
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