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JEE Main 2026 Result : टॉप 100 में जयपुर के स्टूडेंट्स का जलवा, बेटियों ने भी गाड़े झंडे

जयपुर के पांच छात्रों ने देश के टॉप 100 में जगह बनाई है, वहीं एसटी (ST) कैटेगरी में जयपुर के दक्ष सेहरा ने ऑल इंडिया टॉपर बनकर इतिहास रच दिया है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 21, 2026

JEE Result 2026

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राजस्थान की राजधानी जयपुर अब केवल अपनी विरासत और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि 'ब्रेन पावर' के लिए भी दुनिया भर में पहचानी जा रही है। जेईई मेन के ताज़ा घोषित परिणामों ने जयपुर को देश के सबसे बड़े एजुकेशनल पावरहाउस के रूप में स्थापित कर दिया है, जहां टॉप 100 में जयपुर के 5 लाडलों ने अपनी जगह पक्की की है, वहीं कैटेगरी रैंकिंग में भी जयपुर और राजस्थान के छात्रों ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है।

टॉप 100 में जयपुर का जलवा: ये हैं वो 'सुपर 5'

जयपुर के पांच छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल की है:

  1. श्रेष्ठ जजोरिया (AIR 30): जयपुर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता।
  2. प्रखर शर्मा (AIR 38): टॉप 50 में जगह बनाकर शहर का मान बढ़ाया।
  3. रुचित अग्रवाल (AIR 48): मेधा और एकाग्रता की मिसाल।
  4. लक्षित सिनसिनवार (AIR 73): टॉप 100 की सूची में गौरवशाली स्थान।
  5. भव्य गर्ग (AIR 81): इंजीनियरिंग के सपनों की नई उड़ान।

दक्ष सेहरा: एसटी कैटेगरी में 'नंबर 1' का गौरव

जयपुर के दक्ष सेहरा ने अपनी श्रेणी में वह मुकाम हासिल किया है जो हर छात्र का सपना होता है। दक्ष ने 99.99 NTA स्कोर के साथ ST कैटेगरी में पूरे देश में प्रथम स्थान (National Topper) हासिल किया है। उनके अलावा जतिन कुमार और अनुज मीणा (99.97 स्कोर) ने भी इसी कैटेगरी के टॉप 5 में जगह बनाकर राजस्थान की प्रतिभा का डंका बजाया है।

सौम्या और आरोही का परचम

जयपुर और राजस्थान की बेटियों ने भी अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर दिया है। महिला टॉपरों की सूची में सौम्या गुप्ता और आरोही देशपांडे ने 99.99 NTA स्कोर हासिल कर देश के टॉप 5 महिला उम्मीदवारों में अपनी जगह बनाई। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान की बेटियां अब हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।

OBC श्रेणी में भी राजस्थान का दबदबा

OBC-NCL कैटेगरी में भी प्रदेश के छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। आदित्य सारण और प्रिंस चौधरी ने 99.99 NTA स्कोर के साथ देश के शीर्ष 5 में स्थान पाकर यह सुनिश्चित किया कि राजस्थान का प्रदर्शन हर वर्ग में संतुलित और शानदार है।

जयपुर क्यों बन रहा है 'नया कोटा'?

पिछले कुछ वर्षों में जयपुर में कोचिंग संस्थानों का बुनियादी ढांचा और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बहुत तेजी से बदला है। कोटा के बाद अब जयपुर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। बेहतरीन फैकल्टी, सुरक्षित माहौल और आधुनिक शिक्षण पद्धति ने जयपुर के छात्रों को नेशनल टॉपर बनने में मदद की है।

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Published on:

21 Apr 2026 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JEE Main 2026 Result : टॉप 100 में जयपुर के स्टूडेंट्स का जलवा, बेटियों ने भी गाड़े झंडे

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