Muhana Mandi : जयपुर की थोक सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज और टमाटर के दाम ​और गिरे

जयपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दामों में और गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में आलू के दाम 7 से 13 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 9 से 14 रुपए के बीच बोले गए। वहीं लहसुन के दामों में आज गिरावट रही। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम भी 20 से 60 रुपए के बीच रहे। वहीं सब्जी मंडी की बात करें तो आज मंडी में फूल गोभी में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 16 से 30 रुपए के बीच रहे। हरी मिर्ची के दामों में गिरावट का दौर रहा। आज मंडी में हरी मिर्ची 17 से 22 रुपए के बीच बिकी तो बारीक मिर्च भी सस्ती बिकी। इसके अलावा टमाटर, करेला, नींबू, लॉकी, ​भिंडी, बैंगन, कद्दू, तुरई और अरबी के दामों में​ भी गिरावट रही। आज केवल ​शिमल मिर्च थोक मंडी में महंगी बिकी। आज ​शिमला मिर्च के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।