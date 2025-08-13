Muhana Mandi : बारीक हरी मिर्ची, शिमला मिर्च और टमाटर हो रहा महंगा, आलू-प्याज सस्ते

- मुहाना थोक मंडी में अन्य सब्जियों के भावों आ रही गिरावट
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज शिमला मिर्च के भाव ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के भाव 45 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं बारीक हरी मिर्ची भी इन दिनों फिर से महंगी मिल रही है। आज मंडी में बारीक हरी मिर्ची के दाम भी 50 से 60 रुपए के बीच रहे। टमाटर भी महंगा चल रहा है। आज मंडी में टमाटर के दाम भी 42 रुपए से 48 रुपए के बीच बोले गए। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, बैंगन और अन्य सब्जियों के दाम आज सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे रहे। जहां आलू के भाव थोक में 5 से 12 रुपए के बीच रहे तो प्याज भी 9 से 20 रुपए के बीच बिकी। आज लहसुन के दाम थोड़ चढ़ते दिखाई दिए। आज मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 42 से 48 रुपए
मिर्ची 28 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 50 से 60 रुपए
फूल गोभी 30 से 38 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 20 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 45 से 50 रुपए
नींबू 25 से 38 रुपए
लोकी 8 से 15 रुपए
भिंडी 17 से 20 रुपए
अदरक 40 से 75 रुपए
गवार फली 45 से 60 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 18 रुपए
तुरई 20 से 30 रुपए
अरबी 12 से 14 रुपए
टिंडा 45 से 70 रुपए
कैरी 45 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
-------------------------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू 5 से 12 रुपए
प्याज लोकल 9 से 13 रुपए
प्याज एमपी 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक 17 से 20 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर