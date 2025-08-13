Muhana Mandi : बारीक हरी मिर्ची, शिमला मिर्च और टमाटर हो रहा महंगा, आलू-प्याज सस्ते

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज ​शिमला मिर्च के भाव ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के भाव 45 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं बारीक हरी मिर्ची भी इन दिनों फिर से महंगी मिल रही है। आज मंडी में बारीक हरी मिर्ची के दाम भी 50 से 60 रुपए के बीच रहे। टमाटर भी महंगा चल रहा है। आज मंडी में टमाटर के दाम भी 42 रुपए से 48 रुपए के बीच बोले गए। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, ​भिंडी, बैंगन और अन्य स​ब्जियों के दाम आज सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे रहे। जहां आलू के भाव थोक में 5 से 12 रुपए के बीच रहे तो प्याज भी 9 से 20 रुपए के बीच बिकी। आज लहसुन के दाम थोड़ चढ़ते दिखाई दिए। आज मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।