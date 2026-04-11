Muhana Mandi : थोक मंडी मे आज टमाटर-मिर्ची बिके सस्ते, नींबू, ​भिंडी व ​टिंडा बिका महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हाइब्रिड टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज हाइब्रिड टमाटर 8 से 10 रुपए के बीच बिका। देसी टमाटर पहले ही सस्ता बिक रहा है। आज देसी टमाटर के दाम 6 से 8 रुपए प्रति किलो रहे। दूसरी हरी मिर्ची के दामों में भी ​गिरावट देखी गई। आज हरी मिर्ची के दाम 8 से 12 रुपए के बीच रहे। वहीं बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 20 से 24 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में केवल नींबू के दाम सबसे ऊपर रहे। आज थोक मंडी में नींबू के दाम 110 से 120 रुपए प्रति किलो रहे। ​भिंडी के दाम आज यथावत रहे। आज ​भिंडी के दाम 30 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं टिंडा भी महंगा बिक रहा है। आज टिंडे के दाम 30 से 50 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 5 से 9 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन आज भी 25 से 100 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।