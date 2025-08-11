Muhana Mandi : टमाटर हो रहा महंगा, बारीक हरी मिर्च के दाम फिर चढ़े, आलू-प्याज सस्ते

- मुहाना थोक मंडी में आज अन्य सब्जियों के दाम सामान्य रहे
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में आज टमाटर के दाम हल्के चढ़े हुए नजर आए। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 47 से 50 रुपए के बीच बिका। इसी प्रकार बारीक हरी मिर्ची फिर से महंगी दिखाई दी। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम भी 45 से 50 रुपए के बीच बिकी। इनके अलावा ग्वार फली, टिंडा, तुरई व शिमला मिर्च के दाम भी अभी ऊपर बने हुए हैं। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दाम सामान्य बने हुए हैं। दूसरी ओर मुहाना स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम सामान्य रहे। जहां थोक मंडी आलू 6 से 12 रुपए प्रति किलो बिका तो प्याज भी 9 से 20 रुपए प्रति किलो बिका। लहसुन के दाम तो बीते काफी समय से नीचे चल रहे हैं। आज मंडी में लहसुन 20 से 70 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 47 से 50 रुपए
मिर्ची 30 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 45 से 50 रुपए
फूल गोभी 30 से 38 रुपए
पत्ता गोभी 16 से 18 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 48 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 8 से 18 रुपए
भिंडी 10 से 17 रुपए
अदरक 35 से 65 रुपए
गवार फली 60 से 70 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 28 रुपए
तुरई 50 से 60 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 45 से 70 रुपए
कैरी 45 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
प्याज अभी सस्ता
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 9 से 12 रुपए
प्याज एमपी 12 से 16 रुपए
प्याज नासिक 17 से 20 रुपए
लहसुन 20 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर