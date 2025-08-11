Muhana Mandi : टमाटर हो रहा महंगा, बारीक हरी मिर्च के दाम फिर चढ़े, आलू-प्याज सस्ते

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में आज टमाटर के दाम हल्के चढ़े हुए नजर आए। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 47 से 50 रुपए के बीच बिका। इसी प्रकार बारीक हरी मिर्ची फिर से महंगी दिखाई दी। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम भी 45 से 50 रुपए के बीच बिकी। इनके अलावा ग्वार फली, टिंडा, तुरई व ​शिमला मिर्च के दाम भी अभी ऊपर बने हुए हैं। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य बने हुए हैं। दूसरी ओर मुहाना स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम सामान्य रहे। जहां थोक मंडी आलू 6 से 12 रुपए प्रति किलो बिका तो प्याज भी 9 से 20 रुपए प्रति किलो बिका। लहसुन के दाम तो बीते काफी समय से नीचे चल रहे हैं। आज मंडी में लहसुन 20 से 70 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।