हत्या के आरोपी संग बेटे पर हमला, पिता ने गोदाम से चुराया फर्नीचर…दोनों गिरफ्तार

श्याम नगर थाना पुलिस ने गोदाम में चोरी और मारपीट के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात में पीड़ित के पिता ने ही मर्डर के आरोपी के साथ मिलकर बेटे के गोदाम में चोरी की थी। पुलिस ने चोरी किया गया सामान ट्रक सहित जब्त कर लिया है, वहीं घटना के समय काम में ली गई कार भी बरामद कर ली।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पटेल मार्ग मानसरोवर निवासी देवेंद्र कुमार खंडेलवाल (67) और डीग निवासी हरिमोहन जाट (32) हैं। पुलिस के अनुसार देवेंद्र खंडेलवाल के खिलाफ पूर्व में ड्रग्स, आवश्यक वस्तु अधिनियम और मारपीट के मामले दर्ज हैं, जबकि हरिमोहन पहले हत्या के मामले में जेल जा चुका है।

यह था मामला

थानाप्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि 1 जनवरी को पटेल मार्ग मानसरोवर निवासी नीरज खंडेलवाल ने श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 31 दिसंबर की शाम वह अपने गोदाम पहुंचा तो वहां एक ट्रक खड़ा था, जिसमें फर्नीचर भरा जा रहा था। गोदाम के ताले टूटे हुए थे और जबरन सामान निकाला जा रहा था। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वे यह सामान देवेंद्र खंडेलवाल और हरिमोहन के कहने पर ले जा रहे हैं।

इसी दौरान पिता बाहर आए और मारपीट करने लगे। पैरों पर लोहे के डंडों से वार किया। सिर और मुंह पर लात घूसें मारे। पीड़ित का कहना है कि हरिमोहन पिता का दस साल पुराना जानकार है। यह साथ में मिलकर नशीली दवाओं का कई साल से धंधा कर रहे है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।