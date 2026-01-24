नंदपुरीः सेक्टर रोड की चौड़ाई बढ़ाने की तैयारी… डरा रहे मकानों पर लाल निशान

महावीर नगर योजना को लेकर वर्ष 2002 में बिल्डिंग प्लान कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि जब सड़क को 60 फीट किया जाएगा, तब दोनों ओर से बराबर भूमि ली जाएगी। हालांकि उस समय भूखंडों के सामने सड़क की चौड़ाई अलग-अलग निर्धारित की गई थी। जुलाई 2022 में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि शहर के अंदर मास्टर प्लान की वे सड़कें, जिनके दोनों ओर 80 फीसदी से अधिक निर्माण हो चुका है और मौके की सड़क व मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क में अंतर है, तो इसका निर्णय स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी करेगी।