नंदपुरीः सेक्टर रोड की चौड़ाई बढ़ाने की तैयारी… डरा रहे मकानों पर लाल निशान

नंदपुरी इलाके में जेडीए की सेक्टर रोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 60 फीट तय है, लेकिन मौके पर कहीं भी यह 30 फीट से अधिक नहीं है। वर्षों पुराने निर्माणों के बीच जेडीए ने अब चुनिंदा मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं। इससे लोगों में मकान तोड़े जाने का डर पैदा हो गया है। लोगों का आरोप है कि जेडीए सड़क के एक ओर से 20 से 25 फीट तक जगह ले रहा है, इसके बावजूद सड़क 60 फीट चौड़ी नहीं हो रही।
नोटिस सिर्फ महावीर नगर को
इस सड़क के दोनों ओर विजय नगर, चौधरी नगर, कृष्णा नगर, माधव नगर, शांति नगर, भगवती नगर और महावीर नगर सहित कई कॉलोनियां हैं। लेकिन जेडीए ने केवल महावीर नगर कॉलोनी के लोगों को ही नोटिस जारी किए हैं। उनका कहना है कि जेडीए एकतरफा कार्रवाई कर रहा है। जोन उपायुक्त महावीर सिंह ने स्पष्ट किया कि नोटिस उन्हीं लोगों को दिए गए हैं, जिन्होंने सड़क सीमा में निर्माण कर रखा है।
सड़क चौड़ी करने में ये मुश्किलें
जेडीए ने 60 फीट की सेक्टर रोड को जमीन पर उतारने का प्लान बनाया है। लेकिन कई जगह मकान बने हुए हैं। जहां सड़क मौजूद है, वहां चौड़ाई 25 से 30 फीट ही दिख रही है। सड़क के दोनों ओर घनी आबादी होने के कारण जेडीए के लिए चौड़ाई बढ़ाना आसान नहीं है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी यह सेक्टर रोड कहीं भी 60 फीट की नहीं है।
पुरानी बैठकें और आदेश
महावीर नगर योजना को लेकर वर्ष 2002 में बिल्डिंग प्लान कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि जब सड़क को 60 फीट किया जाएगा, तब दोनों ओर से बराबर भूमि ली जाएगी। हालांकि उस समय भूखंडों के सामने सड़क की चौड़ाई अलग-अलग निर्धारित की गई थी। जुलाई 2022 में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि शहर के अंदर मास्टर प्लान की वे सड़कें, जिनके दोनों ओर 80 फीसदी से अधिक निर्माण हो चुका है और मौके की सड़क व मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क में अंतर है, तो इसका निर्णय स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी करेगी।
