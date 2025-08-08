NCERT पाठ्यपुस्तक विवाद: रविन्द्र भाटी बोले- ‘इतिहास को कलंकित करने का प्रयास’, शिक्षामंत्री से की ये मांग

NCERT की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक “Exploring Society: India and Beyond” (New Edition, July 2025) में मराठा साम्राज्य के विस्तार का जो नक्शा जोड़ा गया है, वह ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत और भ्रामक है । यह केवल एक पाठ्यपुस्तक की त्रुटि नहीं है, बल्कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, हमारे पूर्वजों के बलिदानों, संप्रभुता और वीरगाथाओं को कलंकित करने का एक प्रयास प्रतीत हो रहा है और राजस्थान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। इतिहास विकृतिकरण का यह प्रयास भारत की एकता और अखंडता की भावना को खंडित करने जैसा है।