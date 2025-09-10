नेपाल संकट : CM भजनलाल ने काठमांडू में भारतीय दूतावास को लगाया फोन, हेल्पलाइन नंबर जारी

नेपाल के काठमांडू में बयाना विधायक डॉ.ऋतु बनावत सहित उदयपुर ग्रामीण, निवाई सहित कई विधानसभा क्षेत्रों के नागरिक फंसे हुए हैं। बुधवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये यह जानकारी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार से आग्रह है कि उन्हें सकुशल वापस लाया जाए। इधर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में बात कर मौजूदा हालात की जानकारी ली
मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताते हुए कहा है कि वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार वहां रह रहे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर मौजूदा हालात की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में विशेष सेल स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार की ओर से जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन अवश्य करें।
नेपाल में रह रहे भारतीय मदद के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून-व्यवस्था कार्यालय में स्थापित विशेष सेल में 24 घंटे हेल्पलाइन नम्बर 0141-2740832 तथा 0141-2741807 पर सम्पर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9784942702 पर भी मदद के लिए सम्पर्क किया जा सकता है।