नेपाल संकट : CM भजनलाल ने काठमांडू में भारतीय दूतावास को लगाया फोन, हेल्पलाइन नंबर जारी

नेपाल के काठमांडू में बयाना विधायक डॉ.ऋतु बनावत सहित उदयपुर ग्रामीण, निवाई सहित कई विधानसभा क्षेत्रों के नागरिक फंसे हुए हैं। बुधवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये यह जानकारी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार से आग्रह है कि उन्हें सकुशल वापस लाया जाए। इधर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में बात कर मौजूदा हालात की जानकारी ली