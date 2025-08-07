7 अगस्त 2025,

गुरुवार

लेबर इंस्पेक्टर हत्याकांड में नया मोड़: RAC जवान के पूर्व मंगेतर का पिता भी गिरफ्तार, अब इन पहलुओं पर जांच करेगी पुलिस

राजधानी जयपुर में 5 अगस्त को लेबर इंस्पेक्टर की हुई हत्या मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। जैस-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, नई-नई चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी RAC जवान को 3 दिन की रिमांड पर लिया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 07, 2025

Jaipur Inspector Murder
लेबर इंस्पेक्टर हत्याकांड में नया खुलासा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। लेबर इंस्पेक्टर शंकरलाल बलाई की गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या के मामले में बगरू पुलिस ने आरोपी आरएसी के जवान अजय कटारिया को बुधवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से मजिस्ट्रेट ने अजय को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है, जिसके बाद पुलिस वारदात के पीछे की असलियत जानने में जुट गई है। मामले में कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

दरअसल, बागरू में वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या के आरोपी RAC जवान अजय कटारिया ने फुलेरा थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। जिस थाने में अजय ने सरेंडर किया, वह थाना वारदात स्थल से 45 किलोमीटर दूर है। इसके बाद बगरू पुलिस मंगलवार शाम को उसे फुलेरा से लेकर आई और पूछताछ की। कोर्ट में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

ये भी पढ़ें

अवैध सबंधों के चलते हुई ‘लेबर इंस्पेक्टर’ की हत्या ! RAC जवान के आरोपों के बाद महिला कांस्टेबल ने किया बड़ा खुलासा
जयपुर
Labour Inspector Murder

इन लोगों को बनाया गया आरोपी

अब तीन दिन पूछताछ के बाद हत्या के आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस हत्या के कारणों की तह तक जाने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ करेगी। इस दौरान क्राइम सीन भी रिक्रेट कराई जा सकती है। वहीं इस मामले में अब मुख्य आरोपी अजय कटारिया, उसके भाई और दो अन्य को पुलिस ने सह आरोपी बनाया है। इनमें अजय कटारिया के पूर्व मंगेतर महिला कांस्टेबल के पिता पूरण मल भी शामिल हैं। वहीं एक अन्य सदस्य शिव नारायण को भी आरोपी बनाया गया है।

जमीन विवाद का भी मामला आया सामने

दरअसल, शुरुआती पूछताछ में आरोपी अजय ने अवैध संबंध की वजह से सगाई तोड़ने और महिला कांस्टेबल की तरफ से परेशान करने को हत्या की वजह बताया था। अजय का आरोप था कि शंकरलाल बलाई ही महिला कांस्टेबल को उकसा रहा था। लेकिन मृतक के भाई ने पूरे घटनाक्रम को रंजिश बताया है। अब इस मामले में जमीनी विवाद की भी बात सामने आ रही है। ऐसे में हत्या के कारणों की असलियत जानने के लिए पुलिस ने आरोपी का रिमांड मांगा था।

ये भी पढ़ें

‘मैं दिल्ली से 50 कारतूस लेकर निकला हूं शंकरलाल आज सूरज नहीं देखेगा’, RAC जवान ने पहले ही पूर्व मंगेतर को किया था फोन
जयपुर
Labour Inspector Murder

Published on:

07 Aug 2025 11:29 am

Published on:

07 Aug 2025 11:29 pm

