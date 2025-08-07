लेबर इंस्पेक्टर हत्याकांड में नया मोड़: RAC जवान के पूर्व मंगेतर का पिता भी गिरफ्तार, अब इन पहलुओं पर जांच करेगी पुलिस

अब तीन दिन पूछताछ के बाद हत्या के आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस हत्या के कारणों की तह तक जाने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ करेगी। इस दौरान क्राइम सीन भी रिक्रेट कराई जा सकती है। वहीं इस मामले में अब मुख्य आरोपी अजय कटारिया, उसके भाई और दो अन्य को पुलिस ने सह आरोपी बनाया है। इनमें अजय कटारिया के पूर्व मंगेतर महिला कांस्टेबल के पिता पूरण मल भी शामिल हैं। वहीं एक अन्य सदस्य शिव नारायण को भी आरोपी बनाया गया है।