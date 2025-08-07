लेबर इंस्पेक्टर हत्याकांड में नया मोड़: RAC जवान के पूर्व मंगेतर का पिता भी गिरफ्तार, अब इन पहलुओं पर जांच करेगी पुलिस

जयपुर। लेबर इंस्पेक्टर शंकरलाल बलाई की गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या के मामले में बगरू पुलिस ने आरोपी आरएसी के जवान अजय कटारिया को बुधवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से मजिस्ट्रेट ने अजय को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है, जिसके बाद पुलिस वारदात के पीछे की असलियत जानने में जुट गई है। मामले में कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
दरअसल, बागरू में वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या के आरोपी RAC जवान अजय कटारिया ने फुलेरा थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। जिस थाने में अजय ने सरेंडर किया, वह थाना वारदात स्थल से 45 किलोमीटर दूर है। इसके बाद बगरू पुलिस मंगलवार शाम को उसे फुलेरा से लेकर आई और पूछताछ की। कोर्ट में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
अब तीन दिन पूछताछ के बाद हत्या के आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस हत्या के कारणों की तह तक जाने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ करेगी। इस दौरान क्राइम सीन भी रिक्रेट कराई जा सकती है। वहीं इस मामले में अब मुख्य आरोपी अजय कटारिया, उसके भाई और दो अन्य को पुलिस ने सह आरोपी बनाया है। इनमें अजय कटारिया के पूर्व मंगेतर महिला कांस्टेबल के पिता पूरण मल भी शामिल हैं। वहीं एक अन्य सदस्य शिव नारायण को भी आरोपी बनाया गया है।
दरअसल, शुरुआती पूछताछ में आरोपी अजय ने अवैध संबंध की वजह से सगाई तोड़ने और महिला कांस्टेबल की तरफ से परेशान करने को हत्या की वजह बताया था। अजय का आरोप था कि शंकरलाल बलाई ही महिला कांस्टेबल को उकसा रहा था। लेकिन मृतक के भाई ने पूरे घटनाक्रम को रंजिश बताया है। अब इस मामले में जमीनी विवाद की भी बात सामने आ रही है। ऐसे में हत्या के कारणों की असलियत जानने के लिए पुलिस ने आरोपी का रिमांड मांगा था।