अब आलू पर महंगाई

पश्चिम बंगाल व पंजाब में आलू की कम पैदावार और उत्तर प्रदेश में आलू की गुणवत्ता कमजोर होने से इस साल आम लोगों पर महंगे आलू की मार पड़ेगी। पर किसानों को इस साल आलू के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। इस साल आलू का भंडारण 16 से 18 रुपए प्रति किलो के भाव पर हुआ है, जबकि पिछले साल 14-15 रुपए किलो पर भंडारण हुआ था। भंडारण कम होने से भाव में तेजी को बल मिल सकता है।

There are heaps of potatoes in cold storages in MP