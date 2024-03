राजस्थान में अमीरों की बढ़ रही रईसी, सबसे ज्यादा अमीर इस शहर में

जयपुरPublished: Mar 28, 2024 03:18:42 pm Submitted by: जमील खान

Billionaires In Rajasthan : राजस्थान के उद्योगपतियों ने देश में अपनी धाक कायम की है। जयपुर सहित अन्य जिलों में बड़ी संख्या में अरबपति और करोड़पति हैं। इनकी संख्या में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है। इनकी आय का मुख्य आधार जैम स्टोन, मार्बल, सीमेंट, खनिज, मिनरल्स, शिक्षा, पर्यटन, ज्वैलरी, रियल एस्टेट और अन्य उद्योग हैं। जयपुर के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक भारतीय करोड़पति अपनी मूल क्षमता के साथ शेयर और रियल एस्टेट में भी निवेश करना पसंद करते हैं, जो कि जोखिम के साथ-साथ अधिक रिटर्न देते हैं।

वर्ष 2020-21 की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में करीब 21,000 करोड़पति थे। कोरोना काल के बाद राजस्थान की इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट करीब 27 प्रतिशत के आसपास थी। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में करोड़पतियों की संख्या करीब 26000 तक पहुंचने का अनुमान है। यानि अमीरों की संख्या में सालाना 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान मूल के करीब 10 अरबपति हैं। सालाना 600 करोड़ से अधिक कारोबार वाले 100 से बड़े कारोबारी और उद्योगपति हैं। इनमें 50 जयपुर, 15 उदयपुर, 9 जोधपुर, 4 अजमेर, 6 अलवर, 5 सीकर, 4 सिरोही और 5 भीलवाड़ा सहित शेष अन्य जिलों के हैं। इनका मुख्य कारोबार राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों और विदेशों में भी है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री और प्रबंध विश्लेषक डॉ.राजेश कोठारी के मुताबिक राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिहाज से देशभर में लगातार आगे बढ़ रहा है। मूलत: राजस्थान के बिरला, बांगड़, गोयनका, पाटनी, जयपुरिया, पीरामल, मित्तल सहित अन्य बड़े समूह अलग-अलग राज्यों में कार्य कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह काफी पहचान रखते हैं। राजस्थान में औद्योगिक प्रगति की संभावना अधिक है। पढ़ना जारी रखे