Jaipur: 30 लाख के जेवर लेकर भाग गई देखभाल के लिए रखीं नर्स, CCTV कैमरों को भी कर दिया था बंद

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर महिला नर्स शारदा बावरिया व इन्दिरा वर्मा को रखा था। अलमारियों की चाबी दोनों नर्स के पास रहती थीं। उन्होंने बेटे की सगाई से पहले तीन चेन, एक लॉकेट और टॉप्स की जोड़ी नर्स इन्दिरा को अलमारी में रखने को दिए। इसके बाद दोनों नर्स बिना बताए घर से चली गईं। संदेह होने पर अलमारी को देखा तो उसमें जेवर नहीं रखे थे। दोनों ने घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे।