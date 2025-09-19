Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: 30 लाख के जेवर लेकर भाग गई देखभाल के लिए रखीं नर्स, CCTV कैमरों को भी कर दिया था बंद

Rajasthan News: दोनों नर्स बिना बताए घर से चली गईं। संदेह होने पर अलमारी को देखा तो उसमें जेवर नहीं रखे थे। दोनों ने घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 19, 2025

BTSC Staff Nurse Vacancy 2025
फोटो: पत्रिका

Jewelry Theft Nurse: जयपुर के जवाहर नगर थाने में एक बुजुर्ग महिला ने देखभाल के लिए रखी दो महिला नर्स पर 30 लाख रुपए कीमत के 320 ग्राम सोने के जेवर चुराने का मामला दर्ज करवाया है। मोनीलेक मार्ग निवासी मधु माधोगढिया (61) ने रिपोर्ट में बताया कि वे चार माह पहले अस्पताल में भर्ती थी।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर महिला नर्स शारदा बावरिया व इन्दिरा वर्मा को रखा था। अलमारियों की चाबी दोनों नर्स के पास रहती थीं। उन्होंने बेटे की सगाई से पहले तीन चेन, एक लॉकेट और टॉप्स की जोड़ी नर्स इन्दिरा को अलमारी में रखने को दिए। इसके बाद दोनों नर्स बिना बताए घर से चली गईं। संदेह होने पर अलमारी को देखा तो उसमें जेवर नहीं रखे थे। दोनों ने घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे।

नकली सोने को असली बता 22 चेन बेचीं

वहीं जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने नकली सोने को असली बता ठगी करने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला ने माणक चौक व आदर्श नगर क्षेत्र में भी ऐसी ही ठगी की थी।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि बजाज नगर स्थित जय जवान कॉलोनी निवासी विशाल जैन की पत्नी दीप्ति (43) को गिरफ्तार किया है। श्याम नगर में कोरल सिद्धार्थ अपार्टमेंट निवासी सुनील जैन ने 15 मई को ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि परिचित दीप्ति जैन टोंक रोड स्थित वुमेंस हब के नाम से बुटिक का व्यवसाय करती है।

गिरफ्तार महिला (फोटो: पत्रिका)

दीप्ति ने बताया कि व्यापार में उसे काफी घाटा हो गया, जिसके कारण उस पर मोटा कर्जा हो गया। झांसा दिया कि उसने 270 ग्राम सोने की 22 चेन खरीदी थीं, जिन्हें मजबूरी बताते हुए बेचने को कहा। पीड़ित को 22 सोने की चेन 23.66 लाख रुपए में बेच दी। कुछ समय बाद चेन के नकली होने का पता चला।

थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी दीप्ति की जानकारी जुटाई और उसे गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ मालवीय नगर, माणक चौक, आदर्श नगर व श्याम नगर में कुल चार आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 30 लाख के जेवर लेकर भाग गई देखभाल के लिए रखीं नर्स, CCTV कैमरों को भी कर दिया था बंद

