Jaipur Crime : अगवा कर SUV लूटी, फिर बंदूक तान वीडियो बनाया, 10 लाख की फिरौती मांगी, 2 गिरफ्तार

आरोपी आसीन खान ने बंदूक दिखाकर पीड़ित का वीडियो बनाया और छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर पीड़ित की गाड़ी ले गए। धमकी दी कि पैसे लेकर आना और गाड़ी ले जाना। आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवाई तो परिवार को जान से मार दूंगा। सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी टीम की मदद से दोनों आरोपियों को बुधवार को पकड़ा।