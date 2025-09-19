Jaipur Crime : अगवा कर SUV लूटी, फिर बंदूक तान वीडियो बनाया, 10 लाख की फिरौती मांगी, 2 गिरफ्तार

Jaipur Crime : जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने एक युवक का अपहरण कर एसयूवी लूटने और पीड़ित को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बंदूक दिखाकर पीड़ित से फिरौती मांगी थी। पुलिस बंदूक के संबंध में आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि मूलत: भरतपुर के नगर स्थित सुंदरावली हाल कालवाड़ में ईश्वर नगर निवासी आसीन खान उर्फ यासीन (22 वर्ष) व कालवाड़ में गजाधरपुरा स्थित सारण की ढाणी निवासी राहुल मीणा (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया। अपहरण, लूट व फिरौती के संबंध में चित्रकूट स्थित संजय नगर निवासी तुषार राजावत ने 9 सितम्बर को मामला दर्ज करवाया।
रिपोर्ट में बताया कि राहुल मीणा ने 26 अगस्त रात करीब साढ़े नौ बजे पीड़ित को उसकी एसयूवी के साथ जनपथ पर बुलाया। वहां आसीन खान, रिंकू मीणा व राकेश मीणा भी मिले और उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी। उन्होंने साथ चाय पीने की बात कही। इस दौरान पीड़ित को उसकी गाड़ी से निकालकर दूसरी बिना नंबर प्लेट की एसयूवी में बैठा दिया।
आरोपी आसीन खान ने बंदूक दिखाकर पीड़ित का वीडियो बनाया और छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर पीड़ित की गाड़ी ले गए। धमकी दी कि पैसे लेकर आना और गाड़ी ले जाना। आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवाई तो परिवार को जान से मार दूंगा। सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी टीम की मदद से दोनों आरोपियों को बुधवार को पकड़ा।