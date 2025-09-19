Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Crime : अगवा कर SUV लूटी, फिर बंदूक तान वीडियो बनाया, 10 लाख की फिरौती मांगी, 2 गिरफ्तार

Jaipur Crime : जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने एक युवक का अपहरण कर एसयूवी लूटने और पीड़ित को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 19, 2025

Jaipur Crime Kidnapped and robbed SUV then made a video at gunpoint demanded a ransom of Rs 10 lakh 2 arrested
पुलिस कस्टडी में बीच में खड़े आरोपी। फोटो पत्रिका

Jaipur Crime : जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने एक युवक का अपहरण कर एसयूवी लूटने और पीड़ित को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बंदूक दिखाकर पीड़ित से फिरौती मांगी थी। पुलिस बंदूक के संबंध में आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

तुषार राजावत ने 9 सितम्बर को दर्ज करवाया मामला

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि मूलत: भरतपुर के नगर स्थित सुंदरावली हाल कालवाड़ में ईश्वर नगर निवासी आसीन खान उर्फ यासीन (22 वर्ष) व कालवाड़ में गजाधरपुरा स्थित सारण की ढाणी निवासी राहुल मीणा (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया। अपहरण, लूट व फिरौती के संबंध में चित्रकूट स्थित संजय नगर निवासी तुषार राजावत ने 9 सितम्बर को मामला दर्ज करवाया।

राजस्थान बन रहा न्यूक्लियर पावर का हब, बांसवाड़ा के पूरा होने पर मिलेगी 5900 मेगावाट बिजली
बांसवाड़ा
Rajasthan is becoming a nuclear power hub Banswara will produce 5,900 MW of electricity upon completion

रिपोर्ट दर्ज करवाई तो परिवार का मार दूंगा

रिपोर्ट में बताया कि राहुल मीणा ने 26 अगस्त रात करीब साढ़े नौ बजे पीड़ित को उसकी एसयूवी के साथ जनपथ पर बुलाया। वहां आसीन खान, रिंकू मीणा व राकेश मीणा भी मिले और उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी। उन्होंने साथ चाय पीने की बात कही। इस दौरान पीड़ित को उसकी गाड़ी से निकालकर दूसरी बिना नंबर प्लेट की एसयूवी में बैठा दिया।

आरोपी आसीन खान ने बंदूक दिखाकर पीड़ित का वीडियो बनाया और छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर पीड़ित की गाड़ी ले गए। धमकी दी कि पैसे लेकर आना और गाड़ी ले जाना। आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवाई तो परिवार को जान से मार दूंगा। सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी टीम की मदद से दोनों आरोपियों को बुधवार को पकड़ा।

राजस्थान के नागौर में लिथियम का मिला बड़ा खजाना, अब खत्म होगा चीन का दबदबा, कैसे जानें
जयपुर
Rajasthan Nagaur huge lithium treasure found China dominance will end Know how

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 09:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime : अगवा कर SUV लूटी, फिर बंदूक तान वीडियो बनाया, 10 लाख की फिरौती मांगी, 2 गिरफ्तार

