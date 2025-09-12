Rajasthan Crime : BJP के पूर्व विधायक के घर में हमला, भाई-चाचा को पीटा, जानें क्या है मामला

Rajasthan Crime : भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल के घर पर गुरुवार सुबह 10 बजे करीब 50 हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पूर्व विधायक के चचेरे भाई, चाचा और छोटे भाई से जमकर मारपीट की। पूर्व विधायक के भाई कमल सिंह ने बताया कि गांव की एक युवक, युवती को लेकर फरार हो गया। वह युवक हमारे समाज का है। जिस पर ग्रामीणों ने हम पर युवक की मदद करने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर रुदावल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। गांव में तनाव है, जिस वजह से पुलिस बल तैनात की गई है। उधर आरोपी पक्ष फरार हो गए हैं। पुलिस ने कमल सिंह के पर्चा बयान पर एफआइआर दर्ज की है।