Conversion Bill : रफीक खान व अमीन कागजी से भाजपा विधायक बोले, अपने मूल धर्म में लौट आएं कांग्रेसी विधायक

Conversion Bill : राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 पर बहस हुई। भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस के रफीक खान व अमीन कागजी का नाम लेकर कहा कि वे अपने मूल धर्म में लौट आएं। उन्होंने राजस्थान के विधेयक में किए गए प्रावधानों को अन्य राज्यों के कानूनों के प्रावधानों से बेहतर और सशक्त बताया।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे वर्ग विशेष को खुश करने के लिए रणनीति के तहत बहस से बच रहे हैं। इससे पहले 2008 में भी विधेयक लाया गया, एक बार और भी प्रयास किया गया। मिशनरी वाले धर्मान्तरण करवा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के गृह जिले अलवर में हाल ही धर्म परिवर्तन के मामले में कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा में भी मामला दर्ज हुआ, लेकिन कुछ लोग अपने को हिन्दू मानने से ही इंकार कर रहे हैं।
कांग्रेस के विधायकों में बहस के दौरान कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति की, तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सीट पर जाकर कहो तो सुनूंगा। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा की लिखित कार्यवाही देखकर आपत्तिजनक शब्द हटा दिए जाएंगे।
बहस के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने न्याय करो, न्याय करो नारा लगाया तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो वादा करके गए वह निभाओ तो न्याय करूं। इसी दौरान भाजपा के बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कई-कई हिन्दू बहन-बेटी फंसाकर विवाह कर चुके, वे नहीं चाहते यह विधेयक आए।