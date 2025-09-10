Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Conversion Bill : रफीक खान व अमीन कागजी से भाजपा विधायक बोले, अपने मूल धर्म में लौट आएं कांग्रेसी विधायक

Conversion Bill : राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण बिल पर हुई जबरदस्त बहस। भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस के रफीक खान व अमीन कागजी का नाम लेकर कहा कि वे अपने मूल धर्म में लौट आएं।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 10, 2025

Rajasthan Assembly Conversion Bill BJP MLA told Rafiq Khan and Amin Kagzi Congress MLA should return to his original religion
भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा, कांग्रेस के रफीक खान व अमीन कागजी। फोटो पत्रिका

Conversion Bill : राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 पर बहस हुई। भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस के रफीक खान व अमीन कागजी का नाम लेकर कहा कि वे अपने मूल धर्म में लौट आएं। उन्होंने राजस्थान के विधेयक में किए गए प्रावधानों को अन्य राज्यों के कानूनों के प्रावधानों से बेहतर और सशक्त बताया।

जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे वर्ग विशेष को खुश करने के लिए रणनीति के तहत बहस से बच रहे हैं। इससे पहले 2008 में भी विधेयक लाया गया, एक बार और भी प्रयास किया गया। मिशनरी वाले धर्मान्तरण करवा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के गृह जिले अलवर में हाल ही धर्म परिवर्तन के मामले में कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा में भी मामला दर्ज हुआ, लेकिन कुछ लोग अपने को हिन्दू मानने से ही इंकार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : चर्चा में एक बार फिर आया नीला ड्रम…लोगों ने बचाई सांड की जान
सीकर
Rajasthan Blue drum is once again in news people saved bull life

विपक्ष ने कहा, न्याय करो…स्पीकर बोले पहले सीट पर जाओ

कांग्रेस के विधायकों में बहस के दौरान कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति की, तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सीट पर जाकर कहो तो सुनूंगा। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा की लिखित कार्यवाही देखकर आपत्तिजनक शब्द हटा दिए जाएंगे।

कांग्रेस के विधायकों ने लगाए नारे, न्याय करो, न्याय करो

बहस के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने न्याय करो, न्याय करो नारा लगाया तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो वादा करके गए वह निभाओ तो न्याय करूं। इसी दौरान भाजपा के बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कई-कई हिन्दू बहन-बेटी फंसाकर विवाह कर चुके, वे नहीं चाहते यह विधेयक आए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर, 30,000 रुपए का अनुदान चाहिए तो 10 सितंबर तक करें ऑफलाइन आवेदन
जयपुर
Rajasthan Farmers Relief News if you want a grant of Rs 30,000 then apply offline by 10 September

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 09:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Conversion Bill : रफीक खान व अमीन कागजी से भाजपा विधायक बोले, अपने मूल धर्म में लौट आएं कांग्रेसी विधायक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.