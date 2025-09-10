Conversion Bill : रफीक खान व अमीन कागजी से भाजपा विधायक बोले, अपने मूल धर्म में लौट आएं कांग्रेसी विधायक

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे वर्ग विशेष को खुश करने के लिए रणनीति के तहत बहस से बच रहे हैं। इससे पहले 2008 में भी विधेयक लाया गया, एक बार और भी प्रयास किया गया। मिशनरी वाले धर्मान्तरण करवा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के गृह जिले अलवर में हाल ही धर्म परिवर्तन के मामले में कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा में भी मामला दर्ज हुआ, लेकिन कुछ लोग अपने को हिन्दू मानने से ही इंकार कर रहे हैं।