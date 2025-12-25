अफसरों ने ली सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की शपथ, जनहित को सर्वोपरि रखने का लिया संकल्प

इस अवसर पर शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि सुशासन केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि शासन की वह कार्य संस्कृति है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ आमजन तक योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री का सुशासन मॉडल हम सभी के लिए पथ—प्रदर्शक है। अगर हम सभी इस कार्य शैली को पूरी तरह अपनाकर कार्य करें तो नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान निकल सकता है और आमजन तक सरकार की हर सुविधा और योजना की पहुंच सुनिश्चित हो सकती है।