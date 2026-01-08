जीवन की संध्या में भी आस्था का उजास, तीर्थांटन कर रहे बुजुर्ग दम्पती बने प्रेरणा स्रोत

धार्मिक संगठनों और मंदिर समितियों के अनुसार हाल के दिनों में बुजुर्गों की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई है। विशेष रूप से नर्मदा परिक्रमा और 84 कोस यात्रा में जयपुर के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इन यात्राओं के दौरान पति-पत्नी एक-दूसरे का सहारा बनते हैं, थकान में संबल देते हैं और हर कदम प्रभु के नाम के साथ आगे बढ़ाते हैं। जय जवान कॉलोनी निवासी राधेश्याम शर्मा और पार्वती देवी ने बताया कि ब्रज की 84 कोस परिक्रमा उनके लिए केवल यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन को अर्थ देने का माध्यम है। नियमित भजन, नाम-स्मरण और सेवा भाव ने उनके मन और तन दोनों को सशक्त रखा है।