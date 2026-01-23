Rajasthan Politics: राजस्थान में OMR शीट पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने "एक्स" पर पोस्ट में कहा कि उन्होंने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कोई आरोप नहीं लगाए। फीडबैक के आधार पर युवाओं के हित में आग्रह किया था। मेरे खिलाफ बयानबाजी करने से युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। हम आपकी तरह जनता को भ्रमित करने वाले आरोप नहीं लगा रहे। मुख्यमंत्री ठंडे दिमाग से सोचकर बताएं, क्या साल 2024 एवं 2025 में ओएमआर शीट बदली गईं हैं या नहीं। प्रदेश का युवा जवाब चाहता है, क्योंकि लगातार ऊंची कट-ऑफ जाने से इसका संबंध जुड़ रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारी सरकार के दौरान बने कानून से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त कर तथा इन भर्ती परीक्षाओं के नतीजों में पारदर्शिता लाकर न्याय सुनिश्चित करें।